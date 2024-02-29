Путин призвал бизнес не выводить средства за рубеж, где можно все потерять

Президент добавил, что вывод средства за рубеж несет риски "все потерять"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Бизнес РФ должен работать в российской юрисдикции и не выводить средства за рубеж, где можно все потерять, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Все меры государственной поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий должны быть увязаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников. И, конечно, принципиальное требование - отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж", - сказал он.

Глава государства добавил, что вывод средства за рубеж несет риски "все потерять". "Теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить. И тогда не будем решать вопрос, как вернуть. Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регион, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса - наша сильная, суверенная страна", - сказал он.