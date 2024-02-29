Путин: некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода

Президент отметил, что в целом налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории. Повторю, нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счет высокотехнологичных направлений производственного бизнеса", - сказал он.

Путин также отметил, что в целом налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен. "Я прошу правительства предоставить на этот счет конкретные предложения. Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста, предложения уже созрели, по сути", - заключил глава государства.