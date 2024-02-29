Списание долгов позволит Новосибирской области перенаправить средства на мост через Обь

На конец 2023 года готовность объекта составляла порядка 80%

НОВОСИБИРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Списание части долговой нагрузки регионам России, предложенное президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволит правительству Новосибирской области направить средства на такие крупные инфраструктурные проекты, как достройка четвертого моста через Обь. Такое мнение выразил журналистам депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов.

"Для развития регионов президент России поставил важнейшие задачи, по снижению долговой нагрузки - списание с регионов 2/3 федеральных бюджетных кредитов. Это может сыграть огромную роль для Новосибирской области, ведь у нас строится четвертый мост через Обь и реализуется еще несколько масштабных и дорогостоящих инфраструктурных проектов. А такая финансовая поддержка может позволить региональному бюджету направить деньги на завершение этих проектов, а не возвращать их федеральному бюджету", - сказал Игнатов.

В конце 2023 года заместитель генерального директора группы "ВИС" Сергей Юдин сообщил журналистам, что ООО "Сибирская концессионная компания" (входит в группу "ВИС"), возводящая по концессии четвертый мост через реку Обь в Новосибирске, введет объект в эксплуатацию в конце 2024 года, что на год позже срока, предусмотренного соглашением. Руководство компании объясняло, что перенос сроков связан с объективными причинами - пандемией и введением санкций, а также с отношениями с концедентом - министерством транспорта и дорожного хозяйства региона - в плане финансирования проекта. В конце года 3,3 млрд рублей заморожены концедентом на счетах компании из-за правовых противоречий, возникших между компанией и правительством региона. На конец года общая строительная готовность составляла порядка 80%.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, это сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно.