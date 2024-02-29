Силуанов: поручения президента будут осуществляться в рамках бюджетной сбалансированности

Глава Минфина заявил, что средства на выполнение поручений президента заложены до 2030 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Все решения и поручения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, будут осуществляться в рамках бюджетной сбалансированности. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1".

"Самое главное, что нужно понять, - что все те решения, которые мы услышали, все те поручения, которые были даны [в ходе послания Федеральному собранию], будут осуществляться в рамках бюджетной сбалансированности", - сказал он.

Как обратил внимание Силуанов, все принципы и правила бюджетной политики, которые власти РФ выстраивали последние годы, будут сохраняться и дальше.

Ресурсы на реализацию поручений президента РФ определят при подготовке бюджета, отметил министр. "Бюджет будет сбалансирован, и необходимые ресурсы будут определены в этом году в ходе подготовки бюджета на предстоящую трехлетку, и на предстоящую шестилетку будут определены общие объемы финансовых ресурсов для реализации задач национальных целей, национальных проектов, о которых сегодня говорил президент", - сказал он.

Глава Минфина также заявил, что средства на выполнение поручений президента заложены до 2030 года. "Общая цифра, которая будет необходима дополнительно к реализации [поручений президента РФ], растянута на шесть лет, - подчеркнул Силуанов. - Поэтому мы вместе с правительством определим поэтапные задачи для реализации конечных целей, которые поставил сегодня президент".