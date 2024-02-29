Солодов заявил, что Камчатка будет первым регионом, газифицированным с помощью СПГ

По словам главы региона, строительство портовых мощностей и комплекса регазификации намерены начать в 2024 году

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Камчатский край будет первым регионом России, который будет газифицирован с помощью сжиженного природного газа (СПГ). Строительство необходимой инфраструктуры начнется в 2024 году, сообщил после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Путин в послании заявил, что сжиженный природный газ будет использоваться для газификации Камчатского края и ряда других регионов страны.

"Целый ряд поручений коснулся Камчатского края: газификация через сжиженный природный газ. Мы будем первым в стране регионом, который будет реализовывать такой уникальный технологический проект", - сказал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что строительство необходимых портовых мощностей и комплекса регазификации планируется начать уже в 2024 году.

Кроме того, Солодов добавил, что поручение президента по направлению части средств от продажи рыболовных квот на развитие основных рыболовецких населенных пунктов даст импульс долгосрочного развития. "Мы уже всю подготовительную работу провели. Планы и виденье развития поселков сформулированы. В ближайшее время приступим к реализации с поддержкой федерального бюджета", - пояснил он.