В Приморье сухая зима и дефицит осадков в марте помогут посевной кампании

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Сухая зима и предстоящий в марте дефицит осадков не только не помешают посевной кампании в Приморском крае, но и помогут ей, рассказал ТАСС министр сельского хозяйства края Андрей Бронц. По его словам, сухая земля лучше поддается обработке при посеве основных культур.

Как ранее сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, дефицит осадков в марте прогнозируется в нечерноземных областях Центрального федерального округа, некоторых регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока, в том числе в Приморье.

"Отсутствие в марте большого количества осадков в нашем регионе лишь поможет сельхозпроизводителям Приморья с проведением посевной. К ней аграрии уже готовы. Осенью фермеры успели вспахать зябь и уже готовятся выйти на поля для подготовки почвы под сев ранних зерновых культур", - рассказал Андрей Бронц.

Он добавил, что хозяйства уже обеспечены необходимым количеством семян, закуплено более 21 тысячи тонн минеральных удобрений - 65% от плана. Всего планируется засеять различными культурами 495 тысяч гектаров полей. Как и в прошлом году, аграрии планируют выйти в поля в апреле. К этому времени хозяйства уже будут обеспечены минеральными удобрениями в полном объеме.

В прошлом году экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморского края составил 1,9 млрд долларов США, что на 1,4% больше планового показателя. Таким образом был перевыполнен план национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Экспорт сои за прошлый год составил 289 миллионов долларов, зерновых в том числе кукурузы - 83 миллиона долларов США. Такой результат был достигнут, несмотря на масштабное наводнение августа-сентября.

Земля после наводнения

На протяжении всего августа прошлого года Приморье шли сильные дожди. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. В крае непогодой уничтожено более 40 тыс. га сельских угодий.

Кроме того, сильные дожди, которые несколько раз за июнь прошли на юге Приморского края, помешали сельхозпроизводителям завершить посевную кампанию в планируемые сроки. План по урожаю сои был скорректирован также из-за наводнения с 305 до 255 тысяч гектаров.

По словам Бронца, в прошлом году объем производства картофеля и овощей на местных предприятиях и фермерских хозяйствах снизился почти вдвое. Причиной спада также стало то, что основные хозяйства располагаются в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе, которые наиболее пострадали после наводнения. При этом, зима оказалась в этот раз очень сухой.

Сухая зима в Приморье

Прошедшая зима в Приморском крае оказалась очень малоснежной, несмотря на перепады температуры воздуха. Как рассказала ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе, дефицит осадков не наблюдался только в третьей декаде января.

"Декабрь в Приморье оказался малоснежным и на значительной территории холодным. Осадков выпало за месяц 3-19 мм, что составило 13-74% от нормы. В январе также наблюдался дефицит осадков в первые две декады. В целом за месяц местами на западе, востоке и юге края выпало всего 2-7 мм или 13-70% от нормы. Распределение осадков было очень неравномерным", - рассказала Коридзе.

Она отметила, что в крае теплых январей с избытком осадков на значительной территории за последние 24 года не было. Аналогично дефицитным на осадки был и прошедший февраль. За месяц выпало от 9 до 83% от среднего многолетнего количества. В третьей декаде в некоторых районах осадков не было вовсе.

По словам главы Приморского гидрометцентра Бориса Кубая, на погоду в Приморье с прошлого лета влияет Эль-Ниньо. Из-за этого явления, в регионе меняется обычное распределение температуры воздуха и количества осадков.

Эль-Ниньо - это повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает глобальное влияние на климат во всем мире. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что с большой степенью вероятности влияние Эль-Ниньо будет продолжаться весной 2024 года. В Приморье с начала прошлого лета температуры воздуха в среднем превышают многолетние значения.