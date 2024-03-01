В Приамурье благодаря поручению Путина смогут высвободить около 14 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области смогут высвободить порядка 14 млрд рублей в течение 10 лет благодаря поручению президента РФ Владимира Путина о снижении долговой нагрузки в регионах. Об этом сообщила ТАСС министр финансов Амурской области Татьяна Митрофанова.

Глава государства в послании Федеральному собранию предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, что сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно.

"Данное поручение главы государства позволит Амурской области высвободить порядка 14 млрд рублей с 2024 по 2034 годы", - сказала Митрофанова.

Она добавила, что по итогам 2023 года объем бюджетных кредитов в регионе составил 27 млрд рублей, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты - 6,1 млрд рублей. Эти средства были направлены на строительство и ремонт социальных объектов, модернизацию транспортно-логистической и коммунальной инфраструктуры, а также благоустройство городов области.

В 2024 и 2025 годах планируется привлечь около 900 млн рублей бюджетных кредитов в регион. "Предложение президента позволит нам реализовать в Приамурье еще больше значимых инфраструктурных проектов", - сказала Митрофанова.