Костин назвал ожидаемыми обвинения США в нарушении санкций в свой адрес

Глава ВТБ считает, что последуют и другие "фейковые решения", поскольку за доказательной базой в США сейчас никто не смотрит

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель правления ВТБ Андрей Костин ожидал обвинений в свой адрес со стороны Вашингтона за якобы обход санкций, поскольку эти самые санкции уже "никого особо не задевают", а, значит, пришло время для новых шагов. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Я к этому спокойно отношусь, ожидал этого, - сказал он. - Там давно уже поняли, что вот эти санкции... Там сейчас американцы называют уже шесть тысяч граждан российских и компаний, которые попали [под санкции]. Они все новые и новые. Но они как-то никого особо не задевают уже. И поэтому [США] довольно давно приняли уже решение, что надо бы теперь возбуждать уголовные дела за нарушение тех санкций абсолютно незаконных, которые они ввели".

Себя глава ВТБ назвал "ветераном санкций", напомнив, что находится под ними с 2018 года. "Вы понимаете, там наняли сотни высокооплачиваемых людей, которые получают большие зарплаты, годами работают, а результатов нет. Поэтому я такой "пилотный проект", - объяснил он.

При этом, по мнению Костина, последуют и другие подобные случаи и "фейковые решения", поскольку за доказательной базой в США сейчас никто не смотрит: "это никому не интересно". "Хотя, мне кажется, у них там и своих дел полно, занимались бы там уголовными делами. Там и у Трампа хватает, и у Байдена, вообще-то. Но русские, конечно, предпочтительнее в этом плане", - заключил глава ВТБ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти арестовали двух человек якобы за содействие главе банка ВТБ Андрею Костину в обходе введенных Соединенными Штатами санкций. Самого главу ВТБ Минфин США обвиняет в отмывании денег и нарушении санкций в рамках дела о принадлежащих ему, по версии Вашингтона, яхтах и недвижимости в городе Аспен.