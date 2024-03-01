В РФ начал действовать новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака

Следить за ситуацией на предприятиях отрасли будет Росалкогольтабакконтроль

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции, который начал действовать с 1 марта 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"С 1 марта 2024 года в России начнет действовать порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Следить за ситуацией на предприятиях отрасли будет Росалкогольтабакконтроль.

Согласно документу, ведомство проконтролирует соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции. Кроме того, Росалкогольтабакконтроль должен выявлять и пресекать незаконные производство и оборот табака и никотиносодержащей продукции.

Специалисты ведомства будут использовать инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты, меры стимулирования добросовестности. Проведение контрольных мероприятий включает в себя выездное обследование, выездную проверку, контрольную закупку и инспекционный визит.

Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства", который был принят в июне 2023 года, отметили в пресс-службе кабмина.