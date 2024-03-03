В Ингушетии после КТО жителям Карабулака возместят ущерб жилью и имуществу

Соответствующее поручение дал глава региона Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии в ускоренном порядке организуют оказание помощи жителям Карабулака, чье имущество пострадало в ходе прошедшей контртеррористической операции (КТО). Соответствующее поручение дал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей. Все это благодаря грамотным действиям спецназа ФСБ. Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи <…> жителям города Карабулака", - написал он в своем Telegram-канале.

Режим контртеррористической операции был введен в пределах четырех улиц в Карабулаке вечером в субботу и отменен решением оперативного штаба региона в воскресенье. Как сообщили ранее в информационном центре НАК, при попытке сопротивления силовики ликвидировали в Ингушетии шестерых боевиков, которые были приверженцами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).