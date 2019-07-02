Что делать, если отменили или задержали рейс

Задержка рейса может случиться с каждым, особенно в высокий летний сезон. Напоминаем, что требовать от авиакомпаний, можно ли рассчитывать на компенсацию и куда обращаться, если самолет не вылетел вовремя.
Какие права есть у пассажиров задержанных рейсов?
Пункт 99 Федеральных авиационных правил четко прописывает, на что может рассчитывать пассажир задержанного рейса.
Так, если вылет задерживается более двух часов, то перевозчик должен:
- бесплатно предоставить напитки;
- возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте;
- семьи с детьми до семи лет должны бесплатно пустить в комнату матери и ребенка.
Если рейс задержали более чем на четыре часа, то авиакомпания должна предоставить горячее питание и дальше кормить пассажиров каждые шесть часов днем и восемь часов — ночью.
Если вылет перенесли более чем на восемь часов днем или более чем на шесть часов ночью, компания обязана разместить клиентов в отеле и обеспечить трансфер туда и обратно. При этом незнакомые люди не могут жить в одном номере. И в любом из случаев перевозчик должен организовать хранение багажа.
При этом, если пассажир не доволен качеством питания или гостиницы, он может отказаться от предложенных авиакомпанией вариантов и самостоятельно оплатить те, что считает приемлемыми. После он имеет право потребовать компенсировать ему эти затраты. Для этого нужно составить заявление, приложить к нему копии документов, подтверждающих расходы, и отправить в офис авиакомпании. В Ассоциации туроператоров (АТОР) советуют при выборе питания и размещения все-таки исходить из принципов разумности и понимать, что компенсировать обед в мишленовском ресторане или ночь в президентском люксе пятизвездочного отеля авиакомпания откажется.
Кроме того, пассажиры имеют право получать полную и достоверную информацию о причинах задержки и предполагаемом времени вылета, объяснила ТАСС адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева.
Есть разница, находятся пассажиры в терминале аэропорта или уже сидят в самолете?
Маргарита Еремеева также отметила, что в законодательстве прописаны обязанности авиакомпаний "в период ожидания" вылета рейса. Не указано, как меняются обязательства перевозчика при смене дислокации клиента.
Адвокат Сергей Лесняк пояснил ТАСС, что в ситуации, когда пассажиры ждут вылета уже непосредственно в самолете, у них есть те же права, что и при обычной задержке рейса: им должны предоставить напитки, еду, возможность позвонить. У них есть право покинуть самолет, но это будет непросто сделать технически и займет какое-то время, поскольку экипажу придется согласовать эти действия со службами аэропорта, дождаться трап, пояснил адвокат.
Эксперты также напоминают, что на борту пассажиры должны подчиняться указаниям экипажа, а окончательное решение об отмене рейса (когда люди уже в самолете) принимает командир судна.
Могут ли люди претендовать на денежную компенсацию при задержке рейса?
Все зависит от причины. Если рейс задержался из-за непогоды, то, скорее всего, нет, говорят эксперты.
Денежную компенсацию можно получить, если виноват именно авиаперевозчик. Например, когда речь идет о неисправности борта, нехватке самолетов, изменении расписания и т.п. Для получения компенсации нужно в произвольной форме написать претензию в авиакомпанию, рассказала Маргарита Еремеева. На ответ у перевозчика есть 30 дней. Если договориться не удалось, то единственный способ урегулировать спор — обращение в суд.
Кроме того, пассажир может потребовать возместить ущерб, который ему нанесла задержка или отмена рейса. Например, если он не успел на деловую встречу и понес убытки или ему пришлось покупать новые билеты у другой авиакомпании.
В АТОР уточняют, что авиакомпания освобождается от компенсации, если рейс задержан или отменен из-за стихийного бедствия, военных действий, погодных условий, отмены или запрета рейсов компетентными органами, угрозы жизни и здоровью пассажиров при выполнении рейсов.
Какую компенсацию можно получить?
Если пассажир не улетел своим рейсов в России, то ему должны возместить:
- 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета (ст.120 Воздушного кодекса). Для подобных штрафов закон устанавливает особый МРОТ — 100 рублей, так что компенсация будет определяться из расчета 25 рублей за час просрочки вылета. Сейчас власти работают над увеличением этой суммы.
- По идее, пассажир может претендовать еще на 3% от стоимости билета за каждый час просрочки по закону "О защите прав потребителей". Но эксперты отмечают, что суды обычно отказываются взыскивать неустойку одновременно со штрафом, предусмотренным Воздушным кодексом.
На международных рейсах можно претендовать на компенсацию по Монреальской конвенции, которую Россия ратифицировала в 2017 году. Она устанавливает максимальный размер выплаты в специальных правах заимствования (СДР, Special Drawing Rights) — до 4694. По курсу ЦБ на начало июля 2019 года это примерно 411 тыс. рублей. Впрочем, с практическим применением положений конвенции в российских реалиях еще возникают проблемы, отметила Маргарита Еремеева.
Что делать, если рейс отменили?
В этом случае авиакомпания обязана вернуть пассажиру полную стоимость авиабилета, напоминают в АТОР. Для этого нужно обратиться на стойку авиакомпании в аэропорту, в кассу или оформить возврат на сайте авиаперевозчика. Для возврата средств придется написать заявление в произвольной форме и приложить к нему авиабилеты.
Если человек купил тур, а его рейс отменили, то решать задачу по доставке туриста к месту отдыха будет туроператор. Человеку нужно обратиться к своему туроператору, написав письмо в произвольной форме. Он либо купит другие билеты, либо компенсирует стоимость тура.
Мы также рассказывали, как искать улетевший в неизвестном направлении чемодан.
Мария Селиванова, Арина Раксина