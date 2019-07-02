Что делать, если отменили или задержали рейс

Пункт 99 Федеральных авиационных правил четко прописывает, на что может рассчитывать пассажир задержанного рейса.

Так, если вылет задерживается более двух часов, то перевозчик должен:

бесплатно предоставить напитки;

возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте;

семьи с детьми до семи лет должны бесплатно пустить в комнату матери и ребенка.

Если рейс задержали более чем на четыре часа, то авиакомпания должна предоставить горячее питание и дальше кормить пассажиров каждые шесть часов днем и восемь часов — ночью.

Если вылет перенесли более чем на восемь часов днем или более чем на шесть часов ночью, компания обязана разместить клиентов в отеле и обеспечить трансфер туда и обратно. При этом незнакомые люди не могут жить в одном номере. И в любом из случаев перевозчик должен организовать хранение багажа.

При этом, если пассажир не доволен качеством питания или гостиницы, он может отказаться от предложенных авиакомпанией вариантов и самостоятельно оплатить те, что считает приемлемыми. После он имеет право потребовать компенсировать ему эти затраты. Для этого нужно составить заявление, приложить к нему копии документов, подтверждающих расходы, и отправить в офис авиакомпании. В Ассоциации туроператоров (АТОР) советуют при выборе питания и размещения все-таки исходить из принципов разумности и понимать, что компенсировать обед в мишленовском ресторане или ночь в президентском люксе пятизвездочного отеля авиакомпания откажется.

Кроме того, пассажиры имеют право получать полную и достоверную информацию о причинах задержки и предполагаемом времени вылета, объяснила ТАСС адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева.