Глава минэнерго США связал санкции против "Северного потока - 2" с минскими соглашениями

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Намерение США продавать свой сжиженный природный газ (СПГ) в Европу не является реальной причиной для санкций в отношении проекта "Северный поток - 2", сообщил журналистам глава минэнерго США Рик Перри.

"Утверждение о том, что мы боимся конкуренции со стороны проекта, потому что хотим продавать свой СПГ, - чушь, - заявил Перри. - Мы же не выступаем против проекта строительства газопровода из Азербайджана (в Европу - прим. ТАСС)".

"Мы бы хотели, чтобы Россия уважала минские соглашения и чтобы у Европы было много источников энергии. Да, связь есть с той внешней активностью, которую Россия ведет", - подчеркнул американский министр.

Он также заявил, что на следующей неделе встретится с главой Росатома Алексеем Лихачевым. "Мы встретимся на следующей неделе еще и обсудим вопросы в атомной энергетике в Вене на встрече МАГАТЭ", - сказал Перри.

Лихачев уже принимал участие во встрече Перри с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым.

62-я генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдет в Вене 17-21 сентября.

Ситуация на Корейском полуострове

США надеются, что Россия станет партнером по денуклеаризации Корейского полуострова, сказал Перри. "Россия и США являются лидерами в области использования атома в гражданских целях. И если же на северокорейском направлении удастся достичь успехов, то я надеюсь, что Россия тоже сможет стать партнером в усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.