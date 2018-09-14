Банк России повысил ставку и поддержал рубль в ответ на возросшие инфляционные риски

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России 14 сентября принял сразу два решения: о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 7,5%, а также о продлении до конца декабря 2018 года приостановки покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пояснила решения регулятора желанием ограничить возросшие инфляционные риски, а также снизить влияние изменившихся внешних условий на ценовую и финансовую стабильность.

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Опрос аналитиков накануне заседания ЦБ показал, что рынок ожидал сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Эксперты полагали, что, несмотря рост волатильности рубля на фоне введения новых санкций США в апреле и августе, инфляционные риски пока еще не являются настолько существенными, чтобы регулятор прервал цикл снижения ставки повышением показателя, которое, однако, произошло сегодня впервые с декабря 2014 года. Изучив релиз ЦБ по итогам сегодняшнего заседания, а также заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции, аналитики обращают внимание на более жесткую риторику ЦБ и не исключают, что Банк России не ограничится одним повышением ставки в случае ухудшения внешних условий до конца текущего года. Причины повышения ставки Банк России принял решение повысить ключевую ставку по трем основным причинам. Во-первых, реализовались инфляционные риски со стороны внешних условий, заявила глава ЦБ. В связи с этим регулятор повысил прогноз по инфляции до 3,8-4,2% по итогам 2018 года (ранее 3,5-4%), 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. "В течение весны и лета в ряде стран с формирующимися рынками остро проявились накопленные ранее дисбалансы, что повлияло на их финансовые рынки, курсы валют, основные макроэкономические показатели. Такое развитие событий, когда оно захватывает не одну, а несколько стран, снижает склонность международных инвесторов к риску и приводит к оттоку капитала с развивающихся рынков в целом. Особенно когда в развитых странах процентные ставки повышаются", - объяснила Набиуллина. Кроме того, ослабление рубля в августе и начале сентября влечет за собой рост цен на товары и услуги. По ее словам, к настоящему времени с начала года номинальный эффективный курс снизился примерно на 9%, что внесет вклад в годовую инфляцию порядка 0,9 процентного пункта. На рубль и ОФЗ в апреле и августе оказывали давление новые санкции или опасения введения новых органичений со стороны США в адрес РФ. Так, в апреле "Русал" подпал под санкции США вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Кроме того, 27 августа начали действовать очередные ограничения США в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Однако опасения финансистов вызывают возможные ноябрьские санкции, в числе которых предполагается фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков). Во-вторых, инфляционные ожидания населения повысились в мае и оставались в летние месяцы на этом повышенном уровне, а у бизнеса продолжили расти, добавила Набиуллина. А ослабление рубля, которое произошло в августе, может привести к дополнительному повышению инфляционных ожиданий. "В конце года весьма вероятна реакция инфляционных ожиданий и на предстоящее повышение НДС. Опросы показывают, что ожидания населения пока еще не начали его учитывать. При этом предприятия уже закладывают в свои ожидания решение о повышении НДС наряду с курсовой динамикой. Такая ситуация, когда имеет место не одно, а целая череда проинфляционных событий - ослабление рубля в апреле, потом в августе, затем повышение НДС, - может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной. Особенно пока инфляционные ожидания не заякорены", - заявила председатель ЦБ. Третий фактор, который учитывал ЦБ, это денежно-кредитные условия. По словам Набиуллиной, под воздействием прежде всего внешних факторов денежно-кредитные условия в российской экономике ужесточились. "Произошел значительный сдвиг вверх кривой доходности государственных облигаций. Некоторые банки начали повышать процентные ставки по депозитам и кредитам. Финансовые рынки уже заложились на повышение ключевой ставки", - говорит она. Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки, с одной стороны, позволит ставкам по депозитам остаться выше темпов инфляции, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления, а с другой стороны, оперативная реакция денежно-кредитной политики позволит снизить инфляционные риски и при прочих равных раньше вернуться к циклу снижения ставки. Дальнейший рост ставки возможен ЦБ не исключает, что будет повышать ставку и дальше. "Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, учитывая динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - сказала на брифинге Эльвира Набиуллина. Указание о последующей динамике ставки стало более жестким, обращает внимание экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков - в формулировке использована именно фраза об оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки, вместо привычного, зависящего от поступающей макроэкономической статистики указания о том, что "Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза".

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Вполне логично, что в случае ухудшения указанных параметров может произойти формирование цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, говорит директор по аналитике КИБ банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев. ИК "Ренессанс капитал" считает, что ЦБ повысит ставку еще дважды суммарно на 0,5 процентных пункта - по 0,25 п. п. в декабре 2018 года и в марте 2019 года. Главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин ожидает ключевую ставку на уровне 8% в I квартале 2019 года даже при условии отсутствия новых серьезных санкций. "Если же санкции вызовут более высокий отток капитала, ставка может варьироваться от 8% до 15% к концу 2019 года", - полагает Кузьмин. Повышение ключевой ставки де-факто прервало цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в январе 2015 года, констатирует Дмитрий Харлампиев из "Открытия". При этом ЦБ считает, что ключевая ставка продолжает оставаться на нейтральном уровне, сказала глава ЦБ на брифинге 14 сентября. "Мы пока не изменяли оценку нейтрального уровня ставки на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Напомню, это 6-7% с учетом таргета по инфляции 4%. Однако в краткосрочном периоде произошел рост страновой премии за риск, и увеличился наш прогноз инфляции на ближайший год. Поэтому, по нашей оценке, мы сейчас уже находимся где-то в диапазоне нейтральной ставки", - сказала она. Новый цикл смягчения денежно-кредитной политики возможен в конце 2019 - первой половине 2020 года, в том числе благодаря нынешнему повышению ставки, считает глава ЦБ. "При этом Банк России полагает, что оперативная реакция денежно-кредитной политики ограничит рост инфляционных рисков в будущем и создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019 - первой половине 2020 года", - добавила Набиуллина. Приостановка покупок валюты и рост рубля Рубль отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку ростом к доллару и евро. Так, доллар опустился относительно уровня закрытия торгов 13 сентября на 79 копеек, до отметки 67,46 рубля - минимального уровня с 31 августа. Евро подешевел на 83 копейки, до 78,95 рубля, опустившись ниже отметки 79 рублей впервые с 5 сентября. Укрепило рубль не только решение ЦБ повысить ключевую ставку - регулятор почти одновременно с релизом о ставке опубликовал сообщение о своем решении продлить до конца декабря 2018 года приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Регулятор объяснил, что это решение принято "в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

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