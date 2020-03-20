Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

20 марта Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Ранее предполагалось, что ставка может поменяться на фоне падения цен на нефть и негативного влияния на экономику пандемии коронавируса.
ТАСС рассказывает, что такое ключевая ставка и на что она влияет.
Что такое ключевая ставка?
Это процент, под который Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Вместе с тем это максимальная ставка, по которой он принимает у банков денежные средства на депозиты.
Ключевую ставку на регулярных заседаниях устанавливает совет директоров ЦБ. И к ней привязаны остальные ставки по операциям регулятора.
Он меняет ставку в зависимости от экономической ситуации в стране. А вот она уже в свою очередь влияет на инфляцию, курс рубля и, конечно, все банковские продукты.
Как решают, какой будет ставка?
Решение о ключевой ставке принимается с учетом макроэкономического прогноза, и подготовка к нему — это многоступенчатый процесс.
На первом этапе — за три-четыре недели до заседания совета директоров — аналитики из разных департаментов и региональных отделений ЦБ под руководством департамента кредитно-денежной политики изучают ситуацию в России и мире и предварительно прорабатывают параметры базового и альтернативного сценариев развития экономики.
На втором этапе — за две недели до заседания — эксперты собирают последнюю статистику и согласовывают подготовленные ранее прогнозы.
Третьим этапом становится "неделя тишины" до заседания. В этот период запрещены любые заявления или публикации представителей ЦБ, которые могут хоть как-то повлиять на ожидания участников рынка о предстоящем решении по ставке. В это же время независимые эксперты, как правило, начинают давать в СМИ свои прогнозы, чего же ждать от регулятора.
И наконец, совет директоров принимает решение по ключевой ставке.
На этом, впрочем, работа ЦБ не заканчивается — в этот же день публикуется пресс-релиз о решении, а чуть позже председатель Банка России выступает с публичным заявлением, в котором комментирует прогноз ведомства и объясняет, почему ставку повысили или понизили.
Что означает низкая ключевая ставка?
Чем ставка ниже, тем доступнее кредиты ЦБ для коммерческих банков. Те в свою очередь делают более доступными свои кредиты, в том числе и для бизнеса. Это может способствовать экономическому росту, так как предприятия получают доступ к дешевым деньгам и могут занимать их для расширения производства.
Низкие ставки по кредитам позволяют населению приобретать дорогостоящие товары, покупка которых откладывалась, — технику, мебель, автомобили или даже квартиры. А высокий уровень потребительского спроса также помогает бизнесу развиваться. Дешевый рубль выгоден и для экспортеров, продающих товары за рубеж.
С другой стороны, низкие ставки по кредитам, как правило, соседствуют и с невысокими ставками по депозитам. Это делает их менее привлекательными для населения. Кроме того, снижение кредитных ставок может приводить к росту закредитованности населения.
Также дешевый рубль невыгоден предприятиям, покупающим сырье или комплектующие за иностранную валюту, так как они вынуждены платить больше. А снижение курса рубля приводит к росту цен на импортные товары. Кроме того, возникает риск увеличения инфляции.
А как влияет на экономику высокая ключевая ставка?
Собственно, при повышении ставки складывается обратная ситуация.
Если она растет, то растут и проценты по кредитам — потребительским, ипотеке и тем, которые бизнес берет на развитие. Население в такой ситуации, как правило, откладывает потребление, а значит, снижается спрос. Это способствует снижению инфляции, но замедляет экономический рост.
Зато ставки по вкладам, как правило, увеличиваются, что повышает их привлекательность.
Почему ЦБ сохранил ставку?
Сейчас ЦБ РФ применяет другие меры для поддержки экономики.
Ранее эксперты, опрошенные ТАСС (15 из 16 финансовых специалистов) прогнозировали, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Объясняли тем, что ЦБ РФ уже использует более мягкие меры для поддержки национальной экономики — например, продажу валюты.
Регулятор продает ее с 10 марта в рамках "упреждающих мер" на 3,6-3,7 млрд рублей в день. На этой неделе продавал ежедневно в объеме до 5,5-5,6 млрд рублей. С 19 марта решил продавать валюту в связи со сделкой по продаже правительству пакета акций Сбербанка. Таким образом, ЦБ компенсирует валютному рынку недостачу валюты при снижении цен на нефть марки Urals ниже $25 за баррель. Кроме того, регулятор проводит аукционы "тонкой настройки" - так, 19 марта состоялись депозитный и репо аукционы общим объемом 1 трлн рублей.
Если ставка и будет повышена, то позднее, в случае дальнейшего ослабления национальной валюты до 80-85 рублей за доллар и превышения инфляцией целевого показателя в 4%, полагают специалисты.
Напомним, что в 2014 году Центробанк существенно повысил ставку — за год этот показатель изменился с 5,5 до 17%. Это было необходимо, чтобы избежать еще большего падения курса рубля и обвального уровня инфляции.
Арина Раксина