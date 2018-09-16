FT: Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона в связи с Brexit

ТАСС, 17 сентября. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона во Франкфурт в связи с усилившимся давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times .

По данным газеты, ЕЦБ настаивает на том, что Deutsche Bank должен уменьшить свой капитал в Великобритании на 75%, чтобы его филиал в Лондоне соответствовал критериям, установленным для филиалов европейских банков, расположенных в третьих странах. Такой страной Великобритания станет после выхода из Европейского Союза в марте 2019 года. Как сообщается, активы Deutsche Bank в Лондоне составляют около €600 млрд.

Ранее Банк Англии уведомил кабинет министров Великобритании о том, что выход Соединенного Королевства из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit может оказать негативное влияние на экономику страны. Кроме того, автопроизводители Jaguar Land Rover и BMW заявили о возможности закрытия заводов в Великобритании, если у компаний возникнут трудности с ведением бизнеса в случае Brexit без торгового соглашения с Европейским союзом.