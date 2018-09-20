Великобритания и ЕС могут перенести сделку по Brexit. Что мешает им договориться?

Стороны никак не могут решить, какой будет дальнейшая модель их взаимоотношений — "канадской" или "норвежской"

Соединенное Королевство и ЕС не успевают договориться по Brexit в назначенные сроки. На фоне медленного продвижения к компромиссу стороны могут перенести презентацию итогового соглашения на декабрь или даже на январь 2019 года, а в ноябре проведут экстренный саммит. Риск того, что Великобритания покинет ЕС без какой-либо предварительной сделки, становится все более реальным. ТАСС объясняет, почему переговоры по Brexit буксуют. Главный вопрос сейчас — будет ли Brexit "мягким" или "жестким" Великобритания — член Таможенного союза ЕС и европейского единого рынка. Это подразумевает свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала между Европой и Соединенным Королевством. Лондон имеет беспошлинный доступ к рынкам остальных 27 стран — участниц ЕС и подчиняется единым с ними правилам в сфере торговли. • "Мягкий" Brexit — это такая ситуация, при которой Великобритания выходит из ЕС, но остается участником Таможенного союза и/или единого рынка (наподобие Норвегии). Такой вариант считается компромиссным, поскольку он частично устраивает оппозицию из числа лейбористов и всех остальных, кто голосовал против Brexit. Однако "мягкий" выход означает, что Лондону придется принять принцип свободного передвижения граждан в обмен на доступ к европейскому единому рынку. Сторонники Brexit считают такое требование неприемлемым, поскольку хотят сами решать, кого впускать в свою страну. • "Жесткий" Brexit означает выход из всех экономических структур ЕС, в том числе Таможенного союза и единого рынка. При этом Лондон заключает с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, похожее на то, что с Европой подписала в 2016 году Канада (этот документ, в частности, предусматривает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами). Если такой договор не получается, происходит Brexit без сделки (no-deal Brexit). Данный вариант поддерживают самые радикальные евроскептики — они предлагают обнулить собственные импортные тарифы и действовать исключительно на основании правил Всемирной торговой организации (ВТО). Вне зависимости от того, какой из трех сценариев станет реальностью, Brexit состоится 29 марта 2019 года в 23:00. Затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. На это время свобода передвижения сохранится, но Лондон уже получит право заключать торговые сделки на собственных условиях (вступить в силу они смогут с 1 января 2021 года).

Michel Barnier showed this slide to EU leaders last week. For EU shows how UK red lines leave FTA as only option. pic.twitter.com/1QadsCe1tY — Jennifer Rankin (@JenniferMerode) December 19, 2017

Европейские чиновники визуализировали варианты развития дальнейших отношений с учетом требований Лондона. В лучшем случае Великобритания окажется в положении Канады или Южной Кореи — если сможет заключить сделку о зоне свободной торговли. Мэй хочет сбалансировать "мягкий" и "жесткий" сценарии, но ЕС ее действия считает полумерой Изначально Тереза Мэй была против выхода Соединенного Королевства из ЕС, но уже после референдума поменяла свое мнение, прислушавшись к волеизъявлению большинства британских подданных. Ее коронная фраза — "Brexit — значит, Brexit", в том смысле, что выход из состава союза состоится в любом случае. При этом она считает, что "отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка" и выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве не стал бы "концом света" для страны. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit начались 19 июня 2017 года. Спустя год с лишним Лондон опубликовал Белую книгу, из которой следует, что администрация Мэй хочет покинуть единый рынок и Таможенный союз, создав при этом новую зону свободной торговли с общим сводом правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Документ, согласованный 6 июля на заседании кабмина в премьерской резиденции Чекерс, предлагает такую таможенную модель, которая исключает возможность пограничных проверок грузов. Свободное перемещение граждан через границу прекратится, появится визовая система. Юрисдикция европейских судов на территории Великобритании будет упразднена, но Лондон продолжит финансовые взносы некоторым европейским агентствам. Видные сторонники выхода из ЕС, включая уже экс-министров по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и экс-главы британского МИД Бориса Джонсона подали в отставку, сочтя этот документ слишком большой уступкой Брюсселю. Джонсон сравнил Белую книгу с "поясом смертника", который превратит Великобританию в "вассальное государство", которое будет вынуждено принять правила Евросоюза, потеряв одновременно право голоса. Европейцы также оказались недовольны стратегией Мэй. Еврокомиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём назвала этот план "полумерой", которая оставляет целый ряд неясностей. По ее словам, особенно проблематично, что Лондон хочет остаться на внутреннем рынке ЕС, но ограничить свободное передвижение граждан союза. "Время летит быстро, — добавила она. — "Жесткий" или "мягкий" Вrexit — это дело британцев. Хуже всего было бы, если бы не было согласия вообще. Разумеется, этот риск существует". Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что европейцы должны готовиться к провальному сценарию, то есть Brexit без сделки. Основные положения плана Лондона по Brexit он счел неприемлемыми. Пока же "торг" продолжается. В частности, Лондон пригрозил Брюсселю, что не будет платить ЕС согласованные "отступные" в размере £39 млрд ($51 млрд), если сторонам не удастся заключить торговое соглашение. Европейцы в свою очередь предлагают англичанам развестись полюбовно, но требуют от них уважать принципы единого рынка и не относиться к ним как к меню "а-ля карт", где Лондон может выбирать только выгодные для него позиции. Все упирается в ирландскую дилемму Одной из главных проблем "жесткого" Brexit остается пограничный режим между Республикой Ирландия (участницей ЕС) и Северной Ирландией (которая должна выйти из Евросоюза в составе Соединенного Королевства).