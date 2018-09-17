Выплаты вкладчикам Аксонбанка начнутся не позднее 1 октября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам костромского Аксонбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 1 октября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 21 сентября.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 сентября.

По данным регулятора, бизнес-модель Аксонбанка носила выраженный кэптивный характер - основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. В настоящее время ссудной задолженностью этих компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля банка, что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества. При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 285-е место в банковской системе России.