Трамп пригрозил ввести тарифы для всех стран, не желающих торговать на условиях США

ТАСС, 17 сентября. Американский президент Дональд Трамп фактически поставил все страны мира перед ультимативным выбором - торговать с Соединенными Штатами на американских условиях либо подвергнуться со стороны США тарифным санкциям. Об этом руководитель американской администрации написал в понедельник на своей странице в Twitter.
По мнению Трампа, проводимая его администрацией тарифная политика "обеспечивает США очень сильные переговорные позиции", но его страна все же несет издержки, а потому необходимо принятие Вашингтоном решительных мер в отношении тех, кто не разделяет американских представлений о справедливой торговле. "Если [другие] государства не будут заключать с нами справедливых сделок, они подвергнутся "тарификации", - написал президент.
23 августа США ввели пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $16 млрд. Эти пошлины стали второй частью анонсированных американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на $50 млрд. Первая часть аналогичных мер - на китайские товары на $34 млрд - была введена Вашингтоном 6 июля, а в начале августа Трамп поручил Лайтхайзеру рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на $200 млрд. Пекин ответил тем же, пообещав и далее принимать зеркальные ответные меры на все шаги Вашингтона.
24 июля Трамп предложил Евросоюзу взаимно с США отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий, пригрозив, в случае отказа, введением пошлин в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, а в марте Вашингтон начал вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из ряда европейских и других стран. Последние пообещали ответные шаги.
Такие меры администрации вызывают все большую тревогу не только в мире, но и у самих американских предпринимателей, сталкивающихся с ответными мерами со стороны зарубежных партнеров. 12 сентября десятки промышленных групп, объединяющих тысячи американских компаний в самых различных сферах производства, объявили о формировании широкой коалиции под названием "Тарифы причиняют боль сердцу страны", участники которой будут сообща лоббировать против тарифной политики Трампа.
Инициаторы нового движения, как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, направили в Конгресс послание, в котором изложили свои опасения по поводу начатой администрацией Трампа торговой войны с ЕС, Китаем и другими странами, чреватой, как считают представители американского бизнеса, серьезным ущербом для многих предпринимателей в США, уже испытывающих серьезные трудности из-за возросших ответных тарифов.