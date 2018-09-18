Первый резидент ОЭЗ в Воронежской области намерен инвестировать в завод 5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Первый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр", которая создается в Воронежской области, планирует инвестировать в строительство завода "Ламплекс композит" 5 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.
"Проект компании "Ламплекс композит" по производству фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов (композиционных полуфабрикатов из волокна, пропитанного связующим составом) - первый резидент ОЭЗ, которая расположится на площадях индустриального парка "Масловский". Общий объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2020-2021 годах", - сообщила пресс-служба предприятия.
Как уточнили в компании, строительство пройдет в три этапа. На первом будет открыт выпуск диэлектриков, технических ламинатов и препрегов, на втором - производство стеклосеток, на третьем - стекловолокна и стеклонити. "В России импортируется 95% диэлектриков и около 20% технического ламината. Воронежское предприятие после запуска сможет покрыть более трети потребностей отечественных производителей", - уточнили в компании.
Об особой экономической зоне "Центр"
Власти Воронежской области намерены в 2019 году создать на территории региона ОЭЗ "Центр", для нее выделен участок площадью около 200 га возле индустриального парка "Масловский", инфраструктура которого будет использована для обустройства ОЭЗ. Резидентами ОЭЗ смогут стать 15 компаний с общими инвестициями около 30 млрд рублей, которые должны создать 3 тыс. рабочих мест. Ранее сообщалось, что проект постановления правительства РФ об ОЭЗ "Центр" подготовлен Минэкономразвития РФ, он проходит общественную экспертизу.