Путин поприветствовал гостей музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие гостям VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова и отметил, что фестиваль приумножает лучшие традиции отечественной оперной школы.

"За прошедшие годы ваш фестиваль завоевал широкую известность, стал ярким, ожидаемым событием для ценителей музыки во многих регионах страны. Вижу в этом прежде всего заслугу основателя и художественного руководителя форума - маэстро Ильдара Абдразакова. Объединив на своих концертных площадках именитых артистов и начинающих исполнителей, фестиваль вносит плодотворный вклад в сбережение и приумножение лучших традиций отечественной оперной школы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что фестиваль помогает юным вокалистам, в числе которых выпускники образовательной программы фестиваля, солисты ведущих театров страны, в их становлении на профессиональном поприще.

"Желаю фестивалю дальнейших успехов и долгой, насыщенной, вдохновенной творческой жизни", - заключил Путин.

Ранее стало известно, что 12 августа в Севастопольском центре культуры и искусств состоится торжественное открытие VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Крым впервые примет фестивальную программу. Художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РФ Ильдар Абдразаков представит концерт с участием известных исполнителей.