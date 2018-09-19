Danske Bank признал наличие подозрительных клиентов в эстонском отделении

ТАСС, 19 сентября. Danske Bank, оказавшийся в центре скандала о возможном отмывании денег в Эстонии, признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в среду по итогам проведенного внутреннего расследования.

"Расследование охватывает в общей сложности порядка 15 тыс. клиентов, которые подпадают под характеристики нерезидентов. Общая сумма совершенных ими платежей составляет примерно €200 млрд", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было проанализировано 6,2 тыс. клиентов, "большинство которых были признаны подозрительными", указал банк. "Однако обнаружение у клиента подозрительных характеристик не является основанием для того, чтобы считать подозрительными все совершенные им платежи", - отметили представители банка, признав, что пока не могут дать "точные оценки объема вызывающих подозрение денежных операций" в эстонском отделении.

Виновные наказаны

Ранее в среду глава Danske bank Томас Борген проинформировал совет директоров о своем уходе с этого поста. В ходе расследования было установлено, что руководство банка, включая совет директоров и главу учреждения, не нарушило своих юридических обязательств. Вместе с тем, "был принят ряд мер в отношении нынешних и бывших сотрудников" в Эстонии и Дании, которые способствовали проведению подозрительных транзакций. Среди таких мер - предупреждения, увольнения, лишение бонусов и сообщения об их действиях властям. "Большинство этих сотрудников и менеджеров уже не работают в Danske Bank", - отмечается в сообщении.

"Власти были поставлены в известность только о части подозрительных клиентов и денежных операций. В целом, эстонское отделение обращало мало внимания на риск отмывания денег, его руководство было больше озабочено процедурами, чем выявлением реальных рисков", - указывается по итогам расследования.

Скандал вокруг Danske Bank

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников эстонского отделения Danske Bank. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.