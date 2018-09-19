Орешкин: решение ЦБ повысить ставку практически не влияет на инфляцию в 2018 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Решение Банка России повысить ключевую ставку до 7,5% практически не повлияет на темпы инфляции в 2018 году, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Ведомство не планирует пересматривать прогноз роста потребительских цен на 2018 и 2019 год, который находится на уровне 3,4% и 4,3% соответственно, заявил он.

Банк России 14 сентября впервые почти за четыре года повысил ключевую ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Одновременно ЦБ продлил до конца 2018 года мораторий на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила решения желанием ограничить возросшие инфляционные риски, а также снизить влияние внешних условий на ценовую и финансовую стабильность.

"Решение Центрального Банка на инфляцию этого года не окажет практически никакого влияния. У нас та же динамика кредитования больше зависит от волатильности долгосрочных ставок", - сказал Орешкин журналистам в среду.

Возросшая волатильность рубля на фоне расширения американских санкций усилила инфляционные ожидания в РФ, которые, по данным Банка России, в августе повысились до 9,9% с 9,7% в июле. По оценкам ЦБ, с начала года номинальный эффективный курс снизился примерно на 9%, что внесет вклад в годовую инфляцию порядка 0,9 процентного пункта.

"У нас прогноз [инфляции] на этот год - 3,4%, он реален в том случае, если курс вернется на значения, которые заложены в прогнозе - это 64 рубля за доллар на конец этого года, - считает Орешкин. - На следующий год у нас оценка 4,3%, мы ожидаем, как и ожидали, роста инфляции до уровня 5% в первом квартале, у нас эта траектория сохраняется".

Банк России пересмотрел прогноз по инфляции на 2018 год до 3,8-4,2% с 3,5-4% и ждет показатель в 2019 году на уровне 5-5,5% с возвращением к 4% в 2020 году.