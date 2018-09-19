МЭР закладывает в макропрогноз индексацию тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития закладывает в макропрогноз двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году.

Больше раза в год. Как может измениться индексация тарифов ЖКХ

Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы закладываем индексацию не более 4%, двухэтапную", - сообщил он.

В настоящее время тарифы в России индексируются 1 июля. Минэкономразвития предложило смягчить эффект от повышения в 2019 году НДС до 20% с 18% за счет лишь частичной индексации тарифов на коммунальные ресурсы с 1 января.

Ведомство предлагает поднять их на 1,7% с января и затем еще на 2,4% с июля.