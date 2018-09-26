Больше раза в год. Как изменится индексация тарифов ЖКХ

Каждый год россиян традиционно ждет индексация тарифов ЖКХ. Из-за грядущего повышения налога на добавленную стоимость (НДС) Минэкономразвития (МЭР) предложило на 2019 год и новый план повышения тарифов. В итоге правительство его утвердило.
Предложение Минэкономразвития
Министерство предложило проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%.
Рост останется прежним
Сейчас по закону тарифы повышаются один раз в год — с 1 июля. Предельный рост платежа в среднем по России не должен превышать целевую инфляцию, то есть около 4% в 2019 году.
Таким образом, власти рассчитывают, что общий рост за год при двухэтапной схеме должен остаться примерно таким же — 4,1%.
Но окончательный размер повышения зависит от регионов, для которых правительство устанавливает предельные индексы роста. Они могут быть как выше, так и ниже средней по стране ставки.
Компенсация повышения НДС
В Минэкономразвития объяснили свое предложение необходимостью синхронизировать индексацию тарифов с повышением НДС на 2% с 1 января 2019 года. Это поможет компенсировать издержки ресурсоснабжающих компаний, которые возникнут из-за изменения НДС.
Как подсчитали ранее в Ассоциации "ЖКХ и городская среда", при повышении НДС только за первое полугодие коммунальщики рискуют потерять до 45 млрд рублей, а общий долг в отрасли в 2019 году может вырасти до 1,5 трлн рублей.
При этом именно стоимость услуг при индексации с 1 января никак не поменяется — вырастет только величина налога, включенного в платежку.
Возможные поправки в закон
Чтобы реализовать предложение Минэкономразвития могут потребоваться поправки в законодательство. Так как действующие нормы регламентируют, что тарифы на 1 января не могут превышать тарифы на 31 декабря предыдущего года, а индексация проводится 1 июля.
Поэтому, чтобы избежать противоречий, в ведомстве предложили оставить в силе эти ограничения, но сделать разовое исключение из-за повышения НДС. При этом совокупный рост платы по итогам 2019 года должен остаться, как упоминалось ранее, в пределах целевой инфляции.
Другой вариант
Было и другое предложение — от Минэнерго.
Ведомство поддержало идею о двойной индексации, но вот сами тарифы хотело увеличить с 1 января на 1,7%, а с 1 июля — еще на 4%. Первое изменение должно было помочь отыграть повышение ставки НДС, а второе — непосредственно инфляцию.
Таким образом, общий рост тарифов мог бы составить около 6%, то есть выше предложения Минэкономразвития.
ФАС выступала против
ФАС не поддержала идею Минэкономразвития о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году.
Глава службы Игорь Артемьев объяснял, что в большинстве регионов тарифы и так уже необоснованно завышены. Ведомство согласилось повысить тарифы дополнительно на 1,7% с 1 января только в тех регионах, они ниже "эталона".
А вот там, где они выше, ФАС предлагала либо снизить их, либо перевести их в обязательные инвестиции, то есть направить доход от высокого тарифа на ремонт и модернизацию.
Услуги ЖКХ
Эксперты напомнили, что в Жилищном кодексе нет понятия "жилищно-коммунальных услуг" — в нем говорится о плате за жилое помещение, за содержание жилого помещения (капитальный ремонт) и за коммунальные услуги.
Согласно кодексу, в коммунальные услуги входят:
• холодная и горячая вода;
• отведение сточных вод;
• электричество;
• тепло;
• газ, бытовой газ в баллонах;
• твердое топливо (при печном отоплении);
• обращение с твердыми отходами.
Мнение экспертов
В инициативе Минэкономразвития можно найти как свои плюсы, так и минусы, считают эксперты.
С одной стороны, реализация может способствовать модернизации российского коммунального комплекса. С другой, грозит увеличить расходы региональных бюджетов на выплаты компенсаций социально незащищенным категориям граждан.
Рост тарифов традиционно ляжет на плечи населения, отметил председатель президиума ассоциации ТСЖ Ростовской области Сергей Атаманенко, при этом поэтапность не сыграет значимой роли.
В Центре общественного контроля ЖКХ Ленинградской области призывают жилищно-коммунальные хозяйства повышать эффективность работы и таким образом компенсировать выпадающие доходы.
Кроме того, любое повышение тарифов сказывается и на общей инфляции. Но основным фактором, который на нее повлияет, в 2019 году все равно останется изменение НДС.
Арина Раксина