Больше раза в год. Как изменится индексация тарифов ЖКХ

Сейчас по закону тарифы повышаются один раз в год — с 1 июля. Предельный рост платежа в среднем по России не должен превышать целевую инфляцию, то есть около 4% в 2019 году.

Таким образом, власти рассчитывают, что общий рост за год при двухэтапной схеме должен остаться примерно таким же — 4,1%.

Но окончательный размер повышения зависит от регионов, для которых правительство устанавливает предельные индексы роста. Они могут быть как выше, так и ниже средней по стране ставки.