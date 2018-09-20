Мособлдума сохранила региональные льготы для жителей региона 55-60 лет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума приняла закон о сохранении областных льгот для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно, передает корр. ТАСС.
"Законопроект подготовлен в целях предоставления на переходный период (период изменения пенсионного законодательства - прим. ТАСС) всех мер социальной поддержки, действующих в настоящее время для пенсионеров, в том числе являющихся ветеранами труда и ветеранами военных служб, и лицами, награжденными знаком "Почетный донор СССР' или "Почетный донор России". [Под льготы подпадают] женщины 55 лет, мужчины 60 лет", - представила проект закона на заседании и.о. министра социального развития Московской области Ирина Фаевская.
По итогам голосования депутаты регионального парламента приняли закон сразу в трех чтениях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все региональные льготы для жителей Подмосковья, которые были введены до 1 января 2018 года, не будут больше привязаны к статусу "пенсионер". На фоне инициативы об изменении пенсионного возраста в РФ они начнут действовать с возраста 55-60 лет.
По словам Фаевской, таких граждан в Московской области - порядка 30 тыс. человек. На то, чтобы сохранить для них льготы, областному бюджету потребуется 618 млн рублей из расчета на год. В перечень этих льгот входят компенсации стоимости жилья, услуг ЖКХ, оплаты домашнего телефона, льготное налогообложение, бесплатный проезд на общественном транспорте области и пригородных электричках, санаторно- курортное лечение и зубное протезирование.
Также с 1 сентября 2018 года заработала новая льгота для жителей Подмосковья, достигших 60 лет: они могут бесплатно пользоваться общественным наземным транспортом Москвы, МЦК и столичным метрополитеном.