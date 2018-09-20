Правительство договорилось с ВЭБ о докапитализации на 300 млрд рублей из средств ФНБ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ договорилось о докапитализации ВЭБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также продолжит поддерживать госкорпорацию в вопросах выплаты внешнего долга. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, по итогам заседания правительства.

"Мы не отказываемся от помощи институту развития в выполнении своих обязательств по внешним долгам, с другой стороны мы договорились, что мы будем наращивать капитал Внешэкономбанку путем инвестирования, размещения средств ФНБ. Действительно мы с [главой ВЭБ] Игорем Ивановичем Шуваловым договаривались, что РФ будет оказывать поддержку по докапитализации этого института развития, потому что нужны новые кредиты и инвестиции. Мы договаривались, что источником этой докапитализации будут средства ФНБ. Называлась цифра 300 млрд рублей дополнительной капитализации, это могут быть депозиты, капитал второго уровня", - сказал Силуанов.

При этом Силуанов отметил, что средства ФНБ также необходимо расходовать на развитие внутреннего кредитования инфраструктурных проектов. "Не исключаю, что в рамках инвестирования средств ФНБ, мы могли бы рассмотреть определенный объем для финансирования наших институтов развития. У нас есть решения по РФПИ, есть возможность рассмотреть решение по Внешэкономбанку", - объяснил первый вице-премьер.

Силуанов напомнил, что изначально правительство закладывало на поддержку ВЭБ в выплатах внешнего долга финансирование в объеме 150 млрд рублей ежегодно. Год назад было принято решение сократить объемы поддержки со 150 до 100 млрд рублей.

"Такой объем был в этом году и [будет] в следующие годы. Для нас остается принципиально важным устойчивость и обеспечение ВЭБ выполнения своих внешних обязательств, они будут выполнены безусловно и это будет сделано с участием помощи государства", - уточнил он.

Правительство рассчитывает достичь порога инвестирования ФНБ в 7% ВВП в следующем году. Как сообщалось ранее, Минфин планирует увеличение средств ФНБ в 2019 году до 7,8 трлн рублей, в 2020 году - до 11,37 трлн рублей, в 2021 году - до 14,18 трлн рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Таким образом, объем ФНБ на конец 2021 года составит 12% ВВП РФ. На конец 2018 года данный показатель составит 3,8% ВВП, 2019 года - 7,4% и на конец 2020 года - 10,3% ВВП.

Минфин отмечает, что средства ФНБ в 2019-2021 годах не будут использоваться на финансирование дефицита бюджета РФ и бюджета Пенсионного фонда. Из ФНБ в 2019-2021 годах будет направлено 11,4 млрд рублей на софинансирование пенсионных накоплений: в 2019 году - 4,4 млрд рублей, в 2020 году - 3,7 млрд рублей, в 2021 году - 3,3 млрд рублей.