"Ингосстрах" ожидает более 10 тыс. заявлений от клиентов "Натали Турс"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Страховая компания "Ингосстрах" ожидает более 10 тыс. заявлений от пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс". Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, ссылаясь на слова представителя страховой компании.

"В "Ингосстрах" поступило 5219 заявлений в интересах 12555 человек. Мы ожидаем, что заявления все-таки еще будут поступать, и, скорее всего, их будет в два раза больше. Так что компенсации у клиентов этой компании, судя по всему, будут небольшие", - сказала Тюрина.

Туристам следует поторопиться с предоставлением документов на компенсацию: с 3 сентября - момента исключения юридических лиц "Натали Турс" из реестра туроператоров отсчитывается 30 дней, положенных по закону для предъявления претензий.

Проблемы "Натали Турс"

Туроператор "Натали Турс" 4 июля объявил об аннулировании всех туров до 1 октября и остановке продаж из- за финансовых проблем. При этом компания не стала объявлять о прекращении деятельности, что запустило бы процедуру банкротства.

"Натали Турс" продала около 30 тыс. туров до конца года, общая стоимость которых составляет не менее 1,2 млрд рублей. Выплаты по аннулированным турам не начались.

С 3 сентября в России вступили в силу поправки в закон о туристской деятельности, в соответствии с которыми Ростуризм получил право исключать туроператора из федерального реестра, если он не выполняет обязательства перед туристами. В этот же день ведомство исключило из реестра компании, работающие под брендом "Натали Турс".