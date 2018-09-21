ФАС рассмотрит жалобу о возможной координации цен на новые iPhone

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу на возможную координацию ритейлеров при установлении цен на новый флагманский смартфон Apple iPhone XS, предзаказы на который стартовали 21 сентября в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Поступила жалоба от гражданина на возможную координацию ценообразования у распространителей смартфонов Apple, которая могла привести к установлению одинаковых розничных цен на гаджеты", - сообщили в ведомстве.

Старт продаж презентованных 12 сентября смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max в России состоится 28 сентября. В официальном интернет-магазине Apple iPhone XS стоит от 87,9 тыс. руб. до 118,9 тыс. руб. в зависимости от объема памяти, а iPhone XS Max - от 96,9 тыс. до 127,9 тыс. руб.

Также Apple презентовала iPhone XR, который поступит в продажу в России 26 октября по цене от 64,9 тыс. руб. до 77,9 тыс. руб. в зависимости от объема памяти телефона. Предзаказ на iPhone XR стартует 19 октября.

ФАС уже признавала российскую структуру Apple - ООО "Эппл Рус" - виновной в координации цен на несколько моделей iPhone (iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 6 и 6 Plus и iPhone 5s и 5c). Тогда ведомство оштрафовало российскую "дочку" Apple на 1,75 млн руб.