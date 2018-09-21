"Связной": cпрос на предзаказы новых iPhone оказался в 2,5 раза выше, чем на iPhone X

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Объем предзаказов на новые модели iPhone в этом году оказался выше, чем в прошлом году на iPhone X, в 2,5 раза, сообщил ТАСС старший вице-президент объединенной компании "Связного" и "Евросети" Дагмара Иванова.

Лидерами среди федеральных округов по предзаказам iPhone XS и iPnone XS Max по итогам первых 12 часов после старта предзаказа стали Центральный федеральный округ и Москва, на втором месте СЗФО и Санкт-Петербург, на третьем месте - города Урала.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе re:Store, к настоящему времени, предзаказ этого года превышает прошлый на 35%. Самые популярные телефоны у ретейлера - с объемом памяти 256 Гб золотого цвета. В группе "М.Видео-Эльдорадо" по итогам первых часов предзаказов спрос на iPhone новой линейки вчетверо превысил интерес к iPhone 8 и iPhone 8 Plus и по некоторым городам-миллионникам на 15-20% выше, чем на iPhone X. "Самая популярная модель - iPhone Xs Max 256 Гб в золотом свете, 65% предзаказов приходится на модель iPhone XS Max. Предзаказ доступен в рассрочку, что востребовано среди наших покупателей", - отметили в компании.

Продажи у операторов

Наиболее востребованной моделью в розничной сети МТС оказалась XS Max - на нее спрос в два раза больше, чем на XS, рассказали в пресс-службе компании. Самый популярный цвет - золотой, второй по популярности - "серый космос". Наибольшим спросом пользуются версии на 256 Гб. Отмечается, что каждый пятый пользователь, оставивший предварительный заказ через онлайн-магазин МТС, сразу сделал заявку на trade-in.

В "Вымпелкоме" сообщили, что в первые часы после старта, клиенты оставили более чем на 30% больше предзаказов на новые модели смартфонов по сравнению с количеством предзаказов на iPhone 8 и 8 Plus.

Новые модели iPhone

iPhone XS является улучшенной версией iPhone X, вышедшего год назад. Обновленный гаджет имеет экран с диагональю 5,8 дюйма, который изготовлен из более прочного стекла, чем ранее. Устройство оснащено улучшенным шестиядерным процессором A12 Bionic, который работает в два раза быстрее предыдущей модели и, как заявлено, более эффективно раскрывает возможности приложений, задействующих функцию дополненной реальности. Аппарат также обладает двойной 12-мегапиксельной камерой, которая, благодаря новому процессору, делает более качественные снимки.

Другой из представленных смартфонов получил название iPhone XS Max. Его основным отличием является увеличенный экран размером в 6,5 дюйма. При этом остальные характеристики гаджета в целом не будут отличаться от младшей модели. Обе модели смартфона также обладают поддержкой двух сим-карт. Кроме того, новые устройства оснащены более емкими аккумуляторами. iPhone XS сможет работать без подзарядки на 30 минут дольше, чем iPhone X, а iPhone XS Max - на 90 минут дольше, утверждают в компании.

Третьим представленным смартфоном стала более бюджетная версия под названием iPhone XR. Аппарат, также лишенный кнопки Home, как и старшие модели, оснащен дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, изготовленным, однако, по более дешевой технологии LCD в отличие от OLED. В этом смартфоне установлена одинарная 12-мегапиксельная камера. При этом в iPhone XR также задействован процессор A12 Bionic.

iPhone XS и iPhone XS Max будут доступны в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб по цене от 87,9 тыс. руб. до 118,9 тыс. руб. и от 96,9 тыс. до 127,9 тыс. руб. соответственно в зависимости от объема памяти. В то же время iPhone XR будет доступен в белом, черном, синем, желтом, коралловом цветах и в специальном цвете (Product) Red с памятью 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб по цене от 64,9 тыс. руб. до 77,9 тыс. руб. в зависимости от объема памяти телефона.