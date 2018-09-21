"Ингосстрах": клиентам "Натали Турс" нужно обратиться за страховой выплатой до 2 октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. В "Ингосстрах" по состоянию на утро 21 сентября поступило 5699 заявлений на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс", сообщает страховщик. Ранее в Российском союзе туриндустрии говорили, что в компании ожидают более 10 тыс. заявлений.

"Страховая компания рекомендует всем пострадавшим не затягивать с обращением и предоставить необходимые документы до 2 октября 2018 года. Первыми компенсацию расходов получат туристы, подавшие заявления 3 сентября 2018 года и ранее, далее перечисления будут производиться в порядке очередности приема документов - не позднее 30-го календарного дня с момента получения страховщиком заявления на выплату страхового возмещения с приложением всех необходимых документов", - говорится в сообщении.

Ростуризм исключил три из четырех юрлиц "Натали Турс" из реестра туроператоров 3 сентября, в течение 30 календарных дней страховщик формирует реестр пострадавших туристов.

Размер компенсаций будет известен после формирования реестра, выплаты будут проводиться пропорционально суммам требований к общему размеру финансового обеспечения. Лимит ответственности "Ингосстраха" по всем трем юрлицам составляет 100,5 млн рублей.