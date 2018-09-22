В Росатоме заявили, что работы по строительству двух блоков Белорусской АЭС идут по плану

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Работы по сооружению первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС, которая строится по российскому дизайну, идут по графику. Об этом сообщил журналистам в субботу старший вице-президент по сооружению станции АО "ИК "АСЭ" (входит в инжиниринговый дивизион Росатома) Сергей Олонцев.

"На данный момент на первом энергоблоке Белорусской АЭС завершаются операции по проливу активных систем безопасности на открытый реактор: завершен пролив на третий канал безопасности, в ближайшее время специалисты приступят к проливу на четвертый канал безопасности. До 15 октября данные работы будут завершены", - сказал он.

Олонцев добавил, что после этого на первом энергоблоке начнутся работы по сборке реактора и внутрикорпусных устройств.

В конце сентября специалисты подадут напряжение на собственные нужды станции на комплектное распределительное устройство. Подача напряжения на собственные нужды по постоянной схеме - одно из важных ключевых событий в строительстве станции, так как позволяет перейти к полномасштабным пусконаладочным работам.

Ранее сообщалось, что Минск предлагает Москве рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской АЭС и снижения процентной ставки по нему. Белорусский президент Александр Лукашенко мотивировал предложение тем, что сроки по строительству станции были нарушены российской стороной.

О БелАЭС

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и РФ заключили соглашение о предоставлении на строительство станции российского кредита в размере $10 млрд. Предполагается, что он покроет 90% затрат на сооружение АЭС. Общая стоимость объекта, согласно расчетам, не должна превысить $11 млрд.