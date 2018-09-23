Мониторинговый комитет ОПЕК+ оценит нужный уровень добычи странами соглашения в 2019 году

ТАСС, 23 сентября. Мониторинговый комитет ОПЕК + изучит прогноз ситуации на нефтяном рынке на следующий год и оценит необходимый уровень добычи нефти участниками соглашения. Соответствующее поручение было дано комитету по итогам встречи министров стран соглашения, которая прошла в Алжире в воскресенье.

"Министерский комитет поручил СТК [Совместному техническому комитету] продолжить отслеживать ситуацию на нефтяном рынке и уровень исполнения Декларации о сотрудничестве [стран ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК] в свете цели по исполнению договоренности на 100%, а также изучить прогноз на 2019 год и представить предложения по определению объема добычи нефти, который позволил бы избежать утраты рынком равновесия в следующем году", - говорится в сообщении Минэнерго РФ, опубликованном на его сайте по итогам встречи.

Министры "выразили удовлетворение" текущим прогнозом развития нефтяного рынка, отметив относительную уравновешенность спроса и предложения, рассказали в Минэнерго.

"Комитет выразил общую удовлетворенность результатами участвующих в соглашении стран с момента заключения соглашения в Вене, а также отметил усилия, которые потребовались для корректировки уровня исполнения сделки до 100%. Кроме того, комитет обратился с призывом к странам, обладающим нереализованным потенциалом по добыче нефти, во взаимодействии с покупателями нефти обеспечить удовлетворение их спроса до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 11 ноября, уточнили в Минэнерго. Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщал, что следующая очередная конференция картеля пройдет 6 декабря в Вене, а 7 декабря будет проведена встреча в составе ОПЕК+.