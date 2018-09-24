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СМИ: Трамп посвятит свою речь в ООН реформе международной торговли

По данным источников портала Axios, президент США также будет говорить о сотрудничестве между странами на основе "взаимного уважения и суверенитета"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе общих прений на 73-й Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября предложит, в частности, реформировать систему международной торговли. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По их сведениям, одной из главных тем выступления американского лидера также будет сотрудничество между странами на основе "взаимного уважения и суверенитета".

Как сообщила журналистам в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, глава Белого дома даст понять, что Вашингтон будет помогать лишь тем государствам, которые готовы к сотрудничеству и в которых разделяют американские ценности. По ее словам, Трамп хочет рассказать об успехах во внешней политике США и дальнейшем курсе страны. Она добавила: "Он [Трамп] также будет говорить о защите суверенитета США и о том, что другие страны ждут такой защиты".

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН приходится на председательство США в Совбезе. Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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