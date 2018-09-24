Госсовет КНР считает, что гегемония США нанесла вред торговым отношениям с Китаем

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Новая администрация США стала проводить политику унилатерализма, протекционизма и экономической гегемонии, что привело к обострению китайско-американских торговых споров. Об этом говорится в опубликованной в понедельник пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге "Факты о китайско-американских торгово-экономических спорах и позиция Китая".

"Они [США] бесстыдно стали проповедовать унилатерализм, протекционизм и экономическую гегемонию, а также стали выдвигать ложные обвинения в отношении многих стран и регионов, в частности Китая, запугивая другие государства посредством таких экономических мер, как введение пошлин, и предпринимая попытки навязать свои собственные интересы КНР путем оказания крайне сильного давления", - указывается в документе.

"В результате торговые и экономические трения между двумя сторонами подверглись эскалации в течение короткого периода времени, что нанесло серьезный вред торгово-экономическим отношениям, которые развивались годами на основе совместной работы правительств и народов двух стран. Это создало серьезную угрозу многосторонней торговой системе и принципам свободной торговли", - отмечается в Белой книге правительства Китая.

Как указывается в Белой книге, Китай и США являются соответственно крупнейшими развивающейся и развитой экономиками мира, а достижение нынешнего уровня торгово-экономических отношений потребовало значительных усилий обеих сторон на протяжении 40 лет.

"Торговые и экономические отношения между КНР и США обладают великим значением для двух государств, а также для стабильности и развития мировой экономики", - говорится в документе. Согласно заявлению Госсовета, поскольку экономики двух стран находятся на разных этапах развития, возникновение торговых трений "является абсолютно естественным". "Ключевым элементом является то, как усилить двустороннее доверие, стимулировать сотрудничество и преодолеть разногласия", - отмечают авторы документа.

Ранее в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. С 1 января 2019 года они вырастут до 25%, пояснили в Белом доме. Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры.