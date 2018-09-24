Власти Крыма попросили правительство защитить урожай от града и помочь в раскорчевке садов

Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Маргарита Екимова рассказала ТАСС, что от града в 2017 году в республике пострадали многолетние плодово-ягодные насаждения и посевы на площади более 2,2 тыс. га, что стало причиной сокращения в 2017 году валового сбора плодовых на 25,3% по сравнению с 2016 годом.

"Совет министров Крыма подготовил предложения в правительство РФ по разработке мер, направленных на стимулирование развития агропромышленного комплекса Республики Крым. Среди них - защита урожая от воздействия града, который наносит большой ущерб, и раскорчевка старых насаждений", - сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики.

Ранее сообщалось, что по итогам совещания в Крыму 30 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минсельхозу РФ совместно с Советом министров Крыма и правительством Севастополя разработать меры, направленные на стимулирование развития агропромышленного комплекса Крымского полуострова.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма попоросили правительство РФ помочь в защите посевов и насаждений от града, из-за которого в регионе ежегодно страдают тысячи гектаров посевов. Также в республике считают необходимым выделять средства на раскорчевку старых садов и виноградников, оказавшихся невостребованными во время нахождения полуострова в составе Украины, для высадки новых яблонь, персиков и виноградной лозы.

В этой связи, отметила она, Советом министров региона были подготовлены предложения о предоставлении субсидий на установку противоградовой сетки над крымскими садами.

Крымские аграрии тоже считают, что защита виноградников и садов от града является актуальным вопросом для полуострова. Генеральный директор одного из крупнейших местных холдингов - группы компаний "Скворцово" - Игорь Полищук рассказал, что в прошлом году от града в хозяйстве пострадало 90% плодовых культур, а в этом - 30%.

"Противоградовая сетка довольно дорога, примерно 800 тыс. рублей на один гектар сада. Но ее установка позволит сберечь урожай. Надеемся на правительство, что эти затраты будут внесены в стоимость компенсации по мерам господдержки", - сказал он ТАСС.

С ним согласен руководитель сельхозпредприятия "Обрий" Анатолий Корнейчук. "Град - это стихийное бедствие, которое приносит миллионные убытки. В этом году была такая же ситуация, когда была страшная засуха, а потом пошли дожди с градом, и то, что не высохло, было уничтожено градом", - отметил он.

Старые виноградники - под корень

Сельхозпроизводители республики также считают, что необходимо предоставление субсидий на раскорчевку многолетних насаждений. Речь идет о садах и виноградниках, продукция которых, как рассказал ТАСС Корнейчук, в украинский период была практически не востребована.

"Сады и виноградники приходили в упадок в украинский период Крыма. Они практически прекратили свое существование. Теперь, чтобы эту землю использовать, ее необходимо раскорчевать, чтобы высаживать новые саженцы. Это достаточно дорогостоящее удовольствие, и без помощи государства не обойтись", - пояснил он.

По данным регионального минсельхоза, площадь виноградников в республике в 1990 году составляла 53,7 тыс. га, за 27 лет она сократилась на 66,1% и сейчас составляет 18,2 тыс. га, из которых 15,7 тыс. га - плодоносящие. Площадь виноградников, возраст которых превышает 20 лет и которые подлежат раскорчевке, - около 7,5 тыс. га. Их планируется отдать под возрождение виноградарства в регионе.

Для Севастополя, по информации городского департамента сельского хозяйства, проблема раскорчевки стоит не столь остро. В минувшем году, по словам заместителя руководителя департамента Александра Масалова, в хозяйствах было раскорчевано 75,8 га старых виноградников, а новой лозы заложено на площади 228,4 га. В настоящее время в регионе насчитывается 4,3 тыс. га виноградников.

В обоих регионах предлагают предоставлять государственные субсидии на обновление парка техники, изношенность которого составляет 60%, а срок эксплуатации превышает 10 лет. Как отметила замминистра сельского хозяйства Крыма Маргарита Екимова, решения об объемах и сроках предоставления субсидий по всем предложениям от республики будут приниматься Минсельхозом и правительством РФ.

Более 10 млрд рублей на поддержку

По словам главы комитета по аграрной политике Госсовета Крыма Игоря Буданова, начиная с 2015 года аграрии региона получили более 9,5 млрд рублей из федерального бюджета в качестве мер государственной поддержки. "Очень много программ стимулирования аграриев, начиная от малого предпринимательства, фермера, и заканчивая крупным товаропроизводителям. Эти средства осваиваются. Это касается и садоводства, виноградарства и других отраслей", - сказал он ТАСС.

Аграрии Севастополя ежегодно получают поддержку из федерального бюджета в объеме примерно 180-200 млн рублей. По словам замглавы профильного департамента города Александра Масалова, в этом году объем стимулирования составил 240 млн рублей, из которых 180 млн рублей - из федерального бюджета.

Руководитель предприятия "Обрий" Анатолий Корнейчук, который в 2010 году возглавлял министерство агрополитики Крыма, отметил, что крымские сельхозпроизводители ощутили заботу государства только после вхождения в состав РФ.

"В украинский период никаких ни дотаций, ни субсидий не было. Нас, крымчан, просто бросили. При России видно, что государство задумывается о своей продовольственной безопасности, о необходимости поддержки своего товаропроизводителя", - подчеркнул он.

Гендиректор группы компаний "Скворцово" Игорь Полищук отметил, что меры, предпринимаемые государством по стимулированию аграриев, в частности, в республике и Севастополе, являются мощной дополнительной мотивацией по развитию сельского хозяйства и модернизации производства. "Предпринимаются все меры поддержки, чтобы аграрии могли посадить, вырастить и сохранить урожай, причем эти меры становятся все больше не компенсирующими, а стимулирующими", - сказал он.

В качестве примера аграрий приводит садоводство, где предусмотрены все виды поддержки на посадку многолетних насаждений, уход за ними, строительство прудов-накопителей, развитие капельного орошения, строительство фруктохранилищ. Решается вопрос по реконструкции и строительству холодильных мощностей, которые позволят долгое время сохранять плодовую продукцию и ее вкусовые качества. Это позволит круглогодично обеспечивать предприятия санаторно-курортного комплекса овощами и фруктами.