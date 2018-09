Себестоимость переводов в системе платежей ЦБ составит 7-8 рублей

"Использование системы будет значительно дешевле существующих платежных инструментов. В рамках АФТ мы договорились, что каждый банк будет самостоятельно устанавливать тарифную политику, учитывая тот факт, что итоговая стоимость для потребителя должна быть намного меньше альтернативных способов отправки платежей. Себестоимость транзакции в СБП - 7 - 8 рублей, которая сейчас обсуждается, - ощутимо ниже, чем используемые рынком платежные инструменты", - сообщила Шевченко.

По ее словам, СБП покроет все типы переводов. "На первом этапе, в январе 2019 года, мы планируем запустить c2c- и me2me-переводы (customer to customer - платежи между физическими лицами в режиме push; me tо me - платежи между счетами одного физического лица в разных банках соответственно). Затем физические лица смогут делать переводы в пользу юридических (c2b - customer to business). В планах также проведение интернет-покупок, когда покупатель при оплате вбивает вместо данных карты номер телефона, и использование QR-кода (quick response - быстрый отклик)", - отметила Шевченко.

Она напомнила, что пока предусматривается, что к номеру мобильного телефона получателя привязывается банковский счет, в планах - привязка к адресу электронной почты.

Разрабатываемая ЦБ система быстрых платежей будет тестироваться в 2018 году и позволит совершать основные наиболее востребованные транзакции.

Физические лица смогут перечислять средства между своими счетами и на счета других граждан, а также оплачивать товары, услуги, пополнять инвестиционные и пенсионные счета, оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы.

Юридические лица смогут совершать возврат средств на счета своих клиентов, а также совершать переводы на счета других компаний и индивидуальных предпринимателей.

ЦБ также прорабатывает возможность использования QR-кода в системе быстрых платежей. Помимо QR-кода, ЦБ намерен предусмотреть максимальное число способов инициации переводов. Это может быть номер мобильного телефона, банковской карты или счета, а также иные идентификаторы, например, ID аккаунт клиента банка в соцсетях.