"Быстро и просто". В Ассоциации "Финтех" рассказали о сборе биометрических данных в банках

Российские банки летом приступили к сбору биометрических данных, но пока этот процесс не получил масштабного развития: кредитные организации "обкатывают технологию" и рассчитывают в перспективе оказывать услуги через удаленную идентификацию не только "физикам", но и юридическими лицами и ИП. О том, для чего это нужно и когда банки начнут оказывать большинство услуг по звуку голоса и изображению лица, а также о прорывных технологиях, которые могут в ближайшее время заработать в российских банках, в интервью ТАСС рассказала член Наблюдательного совета Асоциации "Финтех" (АФТ), главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко. — В российских банках этим летом стартовал сбор биометрических данных клиентов, участники рынка при этом не так давно выразили опасения, что процесс идет медленно и граждане не спешат обращаться в кредитные организации. Как этот процесс проходит в Альфа-банке, каковы его темпы и устраивают ли они вас?

На эту тему "Известия": ЦБ изучает способы идентификации клиента по отпечаткам пальцев и рисункам вен

— Действительно, сбор биометрических данных пока не стал масштабным. Однако стоит учитывать, что для российской банковской отрасли это пилотный проект. Сначала необходимо наполнить базу данных, затем предлагать продукты, основанные на удаленной идентификации. Любое новшество требует времени. Сказать о том, насколько успешным был проект, можно будет не ранее, чем через год. Мы в рамках АФТ (Мария Шевченко является членом Наблюдательного совета Ассоциации "Финтех", которая занималась разработкой проекта "Удаленная идентификация", — прим. ТАСС) только полтора года разрабатывали рекомендации по внедрению механизма удаленной идентификации, предлагали изменения в соответствующие законы. В Альфа-банке мы собираем биометрию в двух московских отделениях. На сентябрь данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сдали 50 наших клиентов. До конца года рассчитываем завершить пилотный проект. Внедрение удаленной биометрии будет происходить поэтапно. До конца текущего года, по нашему плану, мы будем собирать биометрические данные в 85 отделениях по всей стране. За следующий год обеспечим 100-процентное покрытие, всего у банка около 800 отделений в России. — Основным вопросом при сборе биометрии является риск утечки данных. Насколько, на ваш взгляд, защищена единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)? — Финансовое сообщество все еще оттачивает технологии взаимодействия с государственной платформой. По мере реализации проекта ЕСИА были выработаны требования к российским банкам по безопасности, обеспечивающие наивысший уровень защиты данных. И хотя кредитные организации и до этого хорошо защищали информацию, всем нашлось, что "докрутить". При этом я не слышала, чтобы хотя бы у одного банка украли данные, даже просто информацию об остатках на счетах. — Сколько пришлось потратить банку на улучшение инфраструктуры в связи с необходимостью сбора биометрии? — Наши инвестиции на внедрение проекта мы оцениваем в 8−9 млн рублей. В масштабах банка — это небольшие деньги. — Вы сейчас как-то информируете клиентов о том, что они могут сдать биометрию в ваших отделениях? — Пока идет пилотный проект, мы не привлекаем внимание клиентов к нему. Только к концу года, когда услуга будет запущена полноценно, банк уже запустит информирование. — Как проходит сам процесс сдачи биометрических данных? Это долго? — Быстро и просто. К примеру, у меня на все ушло примерно пять минут: в отделении банка назвала СНИЛС, прочитала текст для голосовой идентификации вроде "один, два, три, четыре, пять", записала на видео лицо. И все, дело сделано. — Какие услуги уже доступны клиентам банка по биометрии? — Пока мы собираем данные. До конца года запустим услуги дистанционного открытия счета и заказа дебетовой карты. — С использованием биометрии можно получить любую банковскую услугу? — В этом нет смысла. Главное в дистанционной идентификации — стать клиентом банка, используя смартфон или планшет из любой точки мира, где есть доступ в Сеть. Дальше с банком клиент работает по обычным электронным каналам — интернет-банку или через мобильное приложение, там есть все возможности. — Пока получение услуг через удаленную идентификацию распространяется только на физические лица? — Да. При этом мы общались с Банком России на эту тему и уже в начале следующего года ожидаем появления законодательных изменений, которые позволят работать с ИП и юридическими лицами. Банкам необходима такая возможность: в России много населенных пунктов, где предприниматели не хотят или не могут ходить в отделения банков, но готовы работать через интернет. — Некоторые крупные банки еще не начали сбор биометрии, почему, как вы думаете? — Вероятно, им это не выгодно. Например, если у банка много отделений и большая клиентская база, то клиент может прийти в отделение рядом с домом, сдать биометрию, а затем обратиться удаленно в любой банк и получить необходимые услуги. Проект в первую очередь интересен банкам, которые не имеют отделения в каждом дворе. — Альфа-банк является участником Ассоциации "Финтех" (АФТ). Что интересного и, главное, полезного рынку самому банку удалось сделать в рамках ассоциации?

На эту тему ЦБ назвал угрозы, которые банки должны учитывать при внедрении биометрии

— В АФТ много интересных проектов как на стадии пилотов, так и запущенных в промышленную эксплуатацию. Например, перевод средств по номеру телефона, реализованный в Альфа-банке, лег в основу национального проекта Системы быстрых платежей (СБП). По сути, это межбанковская технологическая платформа для работы со счетами и платежами в режиме реального времени. Платформа практически готова, ее промышленный запуск намечен на первый квартал 2019 года. Это действительно прорывное решение. Для физических лиц, благодаря СБП, сократится время проведения перевода между своими счетами в разных банках, появится возможность мгновенно погашать задолженности по кредитам. Юридические лица с помощью системы смогут сократить кассовые разрывы, снизить издержки на проведение безналичных платежей по сравнению с эквайрингом. Банки начнут разрабатывать новые высокомаржинальные продукты, сокращать затраты на работу с наличностью, что приведет к существенному снижению расходов клиента. — Какие переводы можно будет проводить через Систему быстрых платежей? — СПБ покроет все типы переводов. На первом этапе, в январе 2019 года, мы планируем запустить c2c- и me2me-переводы (customer to customer — платежи между физическими лицами в режиме push; me tо me — платежи между счетами одного физического лица в разных банках соответственно). Затем физические лица смогут делать переводы в пользу юридических (c2b, customer to business). В планах также проведение интернет-покупок, когда покупатель при оплате вбивает вместо данных карты номер телефона, и использование QR-кода (quick response, быстрый отклик). — Какие идентификаторы будут доступны для денежного перевода? — Пока предусматривается номер мобильного телефона получателя, к которому привязывается банковский счет. В планах — адрес электронной почты. — Для потребителя работа с СБП будет бесплатной? — Нет, но использование системы будет значительно дешевле существующих платежных инструментов. В рамках АФТ мы договорились, что каждый банк будет самостоятельно устанавливать тарифную политику, учитывая тот факт, что итоговая стоимость для потребителя должна быть намного меньше альтернативных способов отправки платежей. Себестоимость транзакции в СБП — 7−8 рублей, которая сейчас обсуждается, — ощутимо ниже, чем используемые рынком платежные инструменты. — Как СБП защищена от мошеннических операций? — АФТ сотрудничает со специальным подразделением Банка России — ФинЦЕРТ, занимающимся информационной безопасностью. Национальная система платежных карт (НСПК) в качестве операционно-платежного клирингового центра Системы быстрых платежей также прорабатывает вопросы безопасности. При этом сами банки уже давно защищают свои каналы, все сообщения шифруются. Но не стоит забывать, что и отправитель должен внимательно следить за введенными данными, реквизитами. — Какова ваша роль в проекте Ассоцации "Финтех" по блокчейн-платформе "Мастерчейн"? — Альфа-банк разрабатывает на основе этой платформы сервис "Цифровые аккредитивы". Пилотный проект будет запущен в ноябре 2018 года, промышленная эксплуатация намечена на начало 2019 года. — Альфа-банк не так давно присоединился к международному блокчейн-консорциуму R3, который, по сути, является глобальным аналогом Ассоциации "Финтех". Как вы взаимодействуете с R3? У R3 сотни проектов, например, сейчас мы совместно пилотируем технологию KYC (know your customer) — набор идентификационных операций, применяемых участниками финансовых рынков для противодействия мошенничеству, хищениям, отмыванию денег и финансированию незаконных операций. По сути, это идентификация клиентов в международном масштабе. KYC позволяет банку получать информацию о клиентах, внесенных в систему другими финансовыми организациями. То есть, чтобы подписаться на новые услуги банка человеку, даже если он находится за пределами своей страны, не нужно будет заново собирать пакет документов. И это лишь один из проектов, реализуемых R3. — Вы намерены использовать опыт, полученный в рамках R3, в России?

На эту тему Первый зампред ЦБ: цифровой экономике нужен лидер