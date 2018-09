"Быстро и просто". В Ассоциации "Финтех" рассказали о сборе биометрических данных в банках

— В АФТ много интересных проектов как на стадии пилотов, так и запущенных в промышленную эксплуатацию. Например, перевод средств по номеру телефона, реализованный в Альфа-банке, лег в основу национального проекта Системы быстрых платежей (СБП). По сути, это межбанковская технологическая платформа для работы со счетами и платежами в режиме реального времени.

Платформа практически готова, ее промышленный запуск намечен на первый квартал 2019 года. Это действительно прорывное решение. Для физических лиц, благодаря СБП, сократится время проведения перевода между своими счетами в разных банках, появится возможность мгновенно погашать задолженности по кредитам. Юридические лица с помощью системы смогут сократить кассовые разрывы, снизить издержки на проведение безналичных платежей по сравнению с эквайрингом. Банки начнут разрабатывать новые высокомаржинальные продукты, сокращать затраты на работу с наличностью, что приведет к существенному снижению расходов клиента.

— Какие переводы можно будет проводить через Систему быстрых платежей?

— СПБ покроет все типы переводов. На первом этапе, в январе 2019 года, мы планируем запустить c2c- и me2me-переводы (customer to customer — платежи между физическими лицами в режиме push; me tо me — платежи между счетами одного физического лица в разных банках соответственно). Затем физические лица смогут делать переводы в пользу юридических (c2b, customer to business). В планах также проведение интернет-покупок, когда покупатель при оплате вбивает вместо данных карты номер телефона, и использование QR-кода (quick response, быстрый отклик).

— Какие идентификаторы будут доступны для денежного перевода?

— Пока предусматривается номер мобильного телефона получателя, к которому привязывается банковский счет. В планах — адрес электронной почты.

— Для потребителя работа с СБП будет бесплатной?

— Нет, но использование системы будет значительно дешевле существующих платежных инструментов. В рамках АФТ мы договорились, что каждый банк будет самостоятельно устанавливать тарифную политику, учитывая тот факт, что итоговая стоимость для потребителя должна быть намного меньше альтернативных способов отправки платежей. Себестоимость транзакции в СБП — 7−8 рублей, которая сейчас обсуждается, — ощутимо ниже, чем используемые рынком платежные инструменты.

— Как СБП защищена от мошеннических операций?

— АФТ сотрудничает со специальным подразделением Банка России — ФинЦЕРТ, занимающимся информационной безопасностью. Национальная система платежных карт (НСПК) в качестве операционно-платежного клирингового центра Системы быстрых платежей также прорабатывает вопросы безопасности. При этом сами банки уже давно защищают свои каналы, все сообщения шифруются. Но не стоит забывать, что и отправитель должен внимательно следить за введенными данными, реквизитами.

— Какова ваша роль в проекте Ассоцации "Финтех" по блокчейн-платформе "Мастерчейн"?

— Альфа-банк разрабатывает на основе этой платформы сервис "Цифровые аккредитивы". Пилотный проект будет запущен в ноябре 2018 года, промышленная эксплуатация намечена на начало 2019 года.

— Альфа-банк не так давно присоединился к международному блокчейн-консорциуму R3, который, по сути, является глобальным аналогом Ассоциации "Финтех". Как вы взаимодействуете с R3?

У R3 сотни проектов, например, сейчас мы совместно пилотируем технологию KYC (know your customer) — набор идентификационных операций, применяемых участниками финансовых рынков для противодействия мошенничеству, хищениям, отмыванию денег и финансированию незаконных операций. По сути, это идентификация клиентов в международном масштабе.

KYC позволяет банку получать информацию о клиентах, внесенных в систему другими финансовыми организациями. То есть, чтобы подписаться на новые услуги банка человеку, даже если он находится за пределами своей страны, не нужно будет заново собирать пакет документов. И это лишь один из проектов, реализуемых R3.

— Вы намерены использовать опыт, полученный в рамках R3, в России?