Мосгорсуд 8 октября начнет рассмотрение иска ТНТ к "Яндексу"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 8 октября проведет предварительные слушания по иску телеканала ТНТ к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео". Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Досудебная подготовка по иску ТНТ к "Яндексу" назначена на 09:40 мск 8 октября", - сказали в суде.
Ранее Мосгорсуд назначил на 27 сентября рассмотрение исков телеканалов "Супер" и ТВ3. Суд дал истцам время представить письменные пояснения по заявленным ходатайствам "Яндекса", в том числе о привлечении к делу в качестве третьих лиц Mail.ru Group и Rutube, а также о проведении судебной экспертизы, которая разъяснит принципы работы поисковика.
Также 15 октября суд рассмотрит иск к "Яндексу" от телеканала 2x2.
Требования телеканалов
Телеканалы "Супер", ТВ3 и 2x2 просят суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей каждому в качестве компенсации за нарушение исключительного права. Речь идет о сериалах "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне".