Спор о пиратстве. Как "Яндекс" поссорился и помирился с телеканалами

В августе текущего года после жалоб медиахолдинга "Газпром-медиа" из-за ссылок на пиратский контент Роскомнадзор пригрозил сервису "Яндекс.Видео" возможной блокировкой. В "Яндексе" с решением не согласились, но требования выполнили.

Тем не менее окончательно спор телеканалов и одной из крупнейших IT-компаний в России закончился только спустя три месяца — 5 декабря стороны договорились заключить мировое соглашение.

ТАСС рассказывает, что же случилось.