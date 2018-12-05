Спор о пиратстве. Как "Яндекс" поссорился и помирился с телеканалами

В августе текущего года после жалоб медиахолдинга "Газпром-медиа" из-за ссылок на пиратский контент Роскомнадзор пригрозил сервису "Яндекс.Видео" возможной блокировкой. В "Яндексе" с решением не согласились, но требования выполнили.
Тем не менее окончательно спор телеканалов и одной из крупнейших IT-компаний в России закончился только спустя три месяца — 5 декабря стороны договорились заключить мировое соглашение.
ТАСС рассказывает, что же случилось.
Чем занимается "Яндекс.Видео"?
Это сервис поисковика "Яндекс", который ищет видео и дает возможность смотреть большинство найденных роликов непосредственно на странице результатов. Поиск проводится на сторонних видеохостингах и новостных ресурсах.
При этом в топ-20 роликов за день показывают видео, сильнее всего заинтересовавшие пользователей рунета.
Чем оказались недовольны телеканалы?
Телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и "Супер", входящие в холдинг "Газпром-медиа", пожаловались в Московский городской суд на "Яндекс" и потребовали удалить ссылки на сайты, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне".
Суд 24 августа удовлетворил требования телеканалов.
Ранее "Газпром-медиа" вместе с другим крупным российским медиахолдингом — "Национальная медиа группа" (НМГ), обвиняли "Яндекс" в пособничестве интернет-пиратам. В НМГ ("Первый канал", РЕН ТВ, "Пятый канал") называли его позицию разрушительной для рынка.
Как отреагировал Роспотребнадзор?
После жалоб телеканалов к ситуации подключился Роскомнадзор.
В понедельник, 27 августа, он направил в "Яндекс.Видео" требование удалить ссылки на пиратский контент. Сервису поставили срок до вечера четверга, 30 августа.
Какие требования выполнил "Яндекс"?
На обвинения в пособничестве интернет-пиратам в "Яндексе" ответили, что ни в одном официальном письме телеканалов, входящих в холдинги "Газпром-медиа" и НМГ, "про пиратство ничего не говорилось".
Решение Мосгорсуда по вопросу удаления ссылок на пиратский контент в "Яндексе" назвали необоснованным и незаконным. По мнению компании, оно не избавляет от проблемы, и ресурсы со спорным контентом будут доступны в других поисковиках, соцсетях и источниках.
В итоге поисковик, уложившись в установленный срок, все-таки удалил все ссылки на страницы с пиратским контентом по иску холдинга "Газпром-медиа". Но в IT-компании подчеркнули, что не могут отделить спорный контент от легального, поэтому в числе удаленных могут быть и ссылки на ресурсы, где контент разместил сам правообладатель.
В сентябре "Яндекс" обжаловал решение об удалении ссылок на пиратский контент из сервиса "Яндекс.Видео", но суд жалобы компании частично отклонил.
Почему "Газпром-медиа" подал новые иски?
Телеканалы ТНТ, ТВ3, "Супер" и 2х2 подали к "Яндексу" иски с требованиями:
- прекратить размещать пиратский контент;
- выплатить 40 тыс. рублей в качестве компенсации (по 10 тыс. рублей каждому каналу — за нарушение исключительного права);
- перестать создавать технические условия для размещения их произведений на сайте поисковика.
Позднее суд отложил рассмотрение всех исков, дав сторонам время для примирения.
Как стороны договорились по новым искам?
"Газпром-медиа" и "Яндекс" договорились заключить мировое соглашение.
В результате 5 декабря суд прекратил разбирательства по искам телеканалов "Супер" и ТВ3. А заседания по аналогичным искам ТНТ и 2х2 назначены в Мосгорсуде на 6 декабря — в пресс-службе медиахолдинга уточнили, что по ним также будут заключены мировые соглашения.
Истец полностью отказался от требований. Как объяснили юристы "Яндекса", это "связано с подписанием нами [компанией "Яндекс"] антипиратского меморандума, который регулирует наши взаимоотношения и предусматривает внесение в реестр списка пиратского продукта и удаление ссылок на него".
"Меморандум [антипиратский] стал еще одним важным шагом в сторону развития цивилизованного потребления контента, и, руководствуясь закрепленными в нем механизмами и правилами игры, мы приняли решение заключить мировое соглашение с компанией "Яндекс". Производство по делу прекращено", — уточнили в пресс-службе "Газпром-медиа", подчеркнув, что ожидают того, что условия меморандума будут "исполняться добросовестно, и работа по развитию культуры легального медиапотребления будет продолжена".
О каком антипиратском меморандуме говорят "Яндекс" и "Газпром-медиа"?
В России с 1 мая 2015 года действует расширенный "антипиратский" закон. Он запрещает нелегальное размещение в Сети видео, музыки, книг и программного обеспечения.
А 1 ноября 2018 года правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели, и внесудебное сотрудничество сторон. Вести реестр будет Роскомнадзор.
Меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 год. Предполагается, что к этому моменту власти примут новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа. Если этого не произойдет, то меморандум прекратит действие.
Со стороны правообладателей участниками соглашения стали Ассоциация "Интернет-видео", Ассоциация продюсеров кино и телевидения, холдинг "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и "Национальная медиа группа", СТС Медиа и другие. В число подписавших документ интернет-компаний вошли "Яндекс", Mail.ru Group (в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники"), Rambler&Co и ООО "Руформ" (контролирует Rutube).