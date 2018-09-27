Пять страхов предпринимателя: стоит ли бояться облачных сервисов

Спрос бизнеса на облачные сервисы растет, но пока не все готовы ими пользоваться. Руководитель облачного провайдера #CloudМТС Олег Мотовилов рассказал, почему облака все еще пугают предпринимателей

Цифровая революция уже здесь. Она требует от бизнеса любой сферы и калибра быстро наращивать IT-мощь: объем данных, которые нужно хранить и обрабатывать, становится больше, процессы - сложнее, техника - дороже, и все это требует увеличения квалификации IT-специалистов. В то же время для большинства IT остаются непрофильным бизнесом и оказываются тяжелой ношей - и с финансовой, и с организационной точки зрения.

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Это определяет спрос на облака: современные облачные сервисы предоставляют и ПО, и вычислительную инфраструктуру, и платформу. Так, те, кто перешел на облако, освобождают свои площади от пыльной техники, а бюджет - от капитальных затрат на "железо" и ПО. Это особенно актуально для высококонкурентных рынков в периоды кризисов. По оценке МТС, за 2017 год рынок облачных услуг в России в среднем вырос на 14%. По итогам 2018 года ожидается значительное увеличение темпов роста: уже в первом полугодии объемы подключений выросли в 2,5 раза в годовом выражении. Локомотив роста облачного рынка - крупный федеральный и региональный бизнес. В облака идут промышленность, транспорт, банки, IT-компании, розничная торговля. Но в целом бизнес в России мигрирует в облака медленнее, чем в других странах. В одном из исследований TAdviser отмечает, насколько мало в российских облачных сервисах развит сегмент малого и среднего предпринимательства, при том, что во всем мире представители МСБ - основные потребители облаков. В итоге отечественный облачный рынок оценивают всего в 1,5-2% от мирового. Ситуация в последние годы начала меняться в лучшую сторону, но динамику по-прежнему сдерживает повсеместное недоверие к облачным услугам. Мы собрали самые частые аргументы в пользу отказа от облаков, которые приводят клиенты, и разобрались, есть ли для них основания. Страх №1: Я потеряю данные

"Когда все данные в соседней комнате, а не в облаке - спишь спокойнее" В облачном сервисе все устроено так, что данные доступны только клиенту и никому больше и не могут исчезнуть. Крупные поставщики облаков, во-первых, строят свои решения на базе территориально распределенных ЦОДов с разветвленной сетью собственных магистральных и городских каналов связи, во-вторых, закупают оборудование ведущих вендоров enterprise-уровня и, в-третьих, имеют все ресурсы, чтобы нанять лучших IT-специалистов. Все это в совокупности обеспечивает отказоустойчивый сервис. Кроме того, в рамках облака можно получить катастрофоустойчивое решение для своей IT-системы. Если, к примеру, электричество выключится, у оператора облака автоматически заработает дизель-генераторная установка. Если отдельная стойка выйдет из строя - заработает соседняя. Страшно представить, что должно произойти, чтобы вышел из строя весь ЦОД, - но можно просчитать и такой риск: в таком случае все данные будут доступны в другом ЦОДе, при этом клиент даже не заметит этого перехода. Провайдеры облаков соревнуются между собой в получении передовых технологий для защиты данных: систем межсетевого экранирования, защиты каналов связи, антивирусных защит и систем анализа уязвимостей. Безусловно, облачные провайдеры проводят пентесты и регулярно контролируют уровень защищенности. А конкуренция определяет качество защиты от кибератак.

Так, в большинстве случаев, когда предприниматель говорит, что облако представляет опасность для его данных и лучше хранить их самому, он выглядит как человек, который до сих пор предпочитает хранить наличные дома под матрасом, а не в банке, отказываясь от всех благ цифровой цивилизации. Ладно, лет пять назад таких людей еще можно было понять. Но сейчас-то уже никто не оплачивает «коммуналку», стоя в очереди на почту с наличными. Или вспомните, когда вы последний раз открывали дисковод на своем ноутбуке. А когда покупали билет на концерт в кассе? Это все вещи одного порядка. Технологии делают нашу жизнь лучше и делают это быстро: сегодня облако - пугающая консерваторов инновация, а завтра оно станет условием конкурентоспособности. И завтра уже наступило. Страх №2: Облако превратит все в хаос

"У нас много офисов и сотрудников по всей стране, облачная система всех только еще больше запутает" Десятки людей в копии писем, утомительные планерки по Skype, когда все говорят одновременно и в итоге никто никого не слышит, документы, которые вечно теряются в почте при пересылке, затянутые сроки по проектам - суровая реальность географически распределенных компаний. Многие из них отказываются от облачных систем и предпочитают работать по старым схемам, испытывая те же проблемы год за годом. В то же время облако может помочь таким компаниям упорядочить значительную часть процессов - тех, которые касаются создания IT-инфраструктуры филиалов и ее обслуживания. Данные в облаке доступны сотрудникам 24/7 через единый портал, из любого места - был бы интернет. За счет перехода на облако, по нашим подсчетам, операционные бизнес-процессы в среднем ускоряются до 25%. Как отмечали в группе компаний "Бритиш Американ Тобакко Россия", которая перевела свои IT-системы в облако МТС, время, необходимое на разворачивание инфраструктуры для новых проектов, сократилось с нескольких месяцев до двух недель. При этом степень удаленности офисов друг от друга не влияет на стоимость облачного сервиса. Страх №3: Это дорого

"У нашей компании нестабильная прибыль. Мы не сможем обеспечить стабильные выплаты поставщику сервиса" Затраты на облачный сервис в любом случае будут меньше, чем затраты компании на покупку, обновление и обслуживание собственной IT-инфраструктуры. По нашим расчетам, переход на облачную модель использования вычислительных мощностей может позволить компаниям уже по итогам первого года достичь трехкратного сокращения затрат на IT-инфраструктуру. С финансовой точки зрения еще важно, что облако переводит CAPEX в OPEX: можно вручную управлять объемом потребляемых ресурсов и оперативно его корректировать. Клиент облачного сервиса понимает, за что платит, так как получает единый счет с детализацией расходов, что позволяет быстро рассчитать стоимость запуска новых проектов. Страх №4: Поставщик облака с нами не справится

"Облако не для компаний из нашей сферы: нам нужно много сегментов, разные уровни доступа к данным" Облачных сервисов часто остерегаются компании со сложным IT-ландшафтом, воспринимая облако как продукт для небольших компаний или тех, кто не может обеспечить себя собственной IT-инфраструктурой. Это миф. Современные облака позволяют строить гибридные схемы любой сложности, они легко встраиваются в существующую IT-структуру компаний и трансформируются в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Миграция в облако не занимает много времени, как и обратный процесс: у клиентов, которые решили вернуться к классической IT-инфраструктуре, не возникает с этим трудностей. Страх №5: Страшно идти в российский сервис