Минфин заплатит до 448 млн руб. инвестбанкам за размещение ОФЗ и евробондов в 2019 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минфин России в 2019 году заплатит инвестбанкам - агентам по размещению и выкупу евробондов и ОФЗ вознаграждение до 448,65 млн руб., следует из проекта бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

"За выполнение в 2019 году функций агентов по размещению и выкупу облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации финансовым организациям, отобранным в установленном порядке, выплачивается вознаграждение в общей сумме до 448 млн 650 тыс. руб.", - говорится в документе.

Оплата услуг по размещению ОФЗ и евробондов, за исключением облигаций, обращение которых на вторичном рынке не предусмотрено, осуществляется за счет средств, привлеченных в результате размещения в 2019 году.

Проектом бюджета РФ предусмотрено размещение ОФЗ на 1,705 трлн руб. в 2019 году, евробондов - на $3 млрд, а также обмен евробондов на $4 млрд.