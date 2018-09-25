Минфин РФ решил не проводить 26 сентября аукционы по размещению ОФЗ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ принял решение не проводить 26 сентября аукционы по размещению ОФЗ для содействия стабилизации ситуации на долговом рынке. Об этом говорится в сообщении министерства.
"Минфин России информирует о непроведении 26 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия дальнейшей стабилизации ситуации на долговом рынке", - говорится в сообщении министерства.
В сентябре Минфин уже четыре раза отменял размещение ОФЗ из-за возросшей волатильности на рынке. На фоне слабого рубля и ожидания новых, более жестких санкций США, которые могут распространиться на госдолг РФ, начала расти доходность российских ОФЗ. В начале сентября доходность десятилетних ОФЗ превысила 9%, но позднее снизилась.