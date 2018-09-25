Глава МЭР считает, что рубль выглядит устойчивым на фоне валют развивающихся стран

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Рубль выглядит устойчивым на фоне валют развивающихся стран, несмотря на снижение на 15% к бивалютной корзине. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если посмотреть на ряд других стран, таких, как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро - доллар, примерно, на 15%, выглядит, конечно, - на фоне тех валют - очень устойчиво", - сказал министр.

Накануне курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 66 руб. впервые с 9 августа на фоне дорожающей нефти. В воскресенье, 23 сентября, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 года. По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре.

Санкционные опасения

На рубль и ОФЗ в апреле и августе оказывали давление новые санкции или опасения введения США новых ограничений в адрес РФ. Курс доллара с начала года по 1 августа увеличился к рублю на 8,4%. При этом практически весь этот рост - около 8,2-8,3% пришелся на начало апреля, когда США ввели новые санкции против России, которые, в том числе затронули "Русал" и другие компании, связанные с Олегом Дерипаской.

В августе санкционное давление на рубль продолжилось. 27 августа США ввели против РФ очередные ограничения из-за приписываемой России причастности к отравлению экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Только за август курс доллара к рублю подскочил еще на 7,9%, а с 3 по 10 сентября американская валюта подорожала еще на 4,6%.

Новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Однако опасения финансистов вызывают возможные ноябрьские санкции, в числе которых предполагается фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).