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Пенсионный закон

Депутаты приморского парламента приняли закон о сохранении льгот предпенсионерам

Поправки приняты большинством голосов

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду на очередной сессии приняли сразу в трех чтениях поправки в закон о социальной поддержке льготников, касающиеся сохранения пенсионных льгот для людей предпенсионного возраста.

"Законопроект предлагает сохранить региональные льготы и меры социальной поддержки лицам достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин относящимся к указанным категориям. <...> На законопроект получено положительное заключение врио губернатора Приморского края. Просим поддержать законопроект", - сказал на заседании депутат Сергей Слепченко.

Депутаты приняли поправки большинством голосов.

В списке категорий граждан, для которых будут сохранены пенсионные льготы, ветераны труда и ветераны труда Приморского края, медицинские работники, работники образования и другие.

Теги
Пенсионный законРоссияПриморский край
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