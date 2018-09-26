Депутаты приморского парламента приняли закон о сохранении льгот предпенсионерам

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду на очередной сессии приняли сразу в трех чтениях поправки в закон о социальной поддержке льготников, касающиеся сохранения пенсионных льгот для людей предпенсионного возраста.

"Законопроект предлагает сохранить региональные льготы и меры социальной поддержки лицам достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин относящимся к указанным категориям. <...> На законопроект получено положительное заключение врио губернатора Приморского края. Просим поддержать законопроект", - сказал на заседании депутат Сергей Слепченко.

Депутаты приняли поправки большинством голосов.

В списке категорий граждан, для которых будут сохранены пенсионные льготы, ветераны труда и ветераны труда Приморского края, медицинские работники, работники образования и другие.