Сеть кофеен Dunkin' Donuts изменит название

ТАСС, 26 сентября. Сеть кофеен Dunkin' Donuts уберет из названия слово Donuts (в переводе означает "пончики"). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на официальном сайте компании.

"Покупатели по всему миру в разговорах между собой называют наш бренд Dunkin'. В связи с этим, а также нашей целью сделать компанию лидером среди кофеен, предлагающих еду на вынос, мы сегодня обнародуем новое название бренда - Dunkin'. Изменения вступят в силу в январе 2019 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания сохранит дизайн своего логотипа, в котором используются оранжевый и розовый цвета, однако усовершенствует его.

Руководство Dunkin' Donuts надеется, что изменения помогут компании идти в ногу со временем и оставаться интересными покупателям еще долгое время. Сами пончики, как указано в пресс-релизе, останутся главным продуктом кофеен несмотря на то, что их обозначение исчезнет из названия.

История международной сети Dunkin' Donuts началась в 1948 году, когда ее основатель Уильям Розенберг открыл в американском Массачусетсе заведение Open Kettle, в котором продавались кофе и пончики. В 1950 году появилась первая кофейня под названием Dunkin' Donuts. На сегодняшний день компания насчитывает 12600 заведений в 46 странах мира.