Поставки продукции животноводства из Казахстана в РФ могут запретить с 1 ноября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Введение запрета на поставки животноводческой продукции из Казахстана в Россию перенесено с 1 октября на 1 ноября.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"У нас только что состоялись переговоры с казахстанскими коллегами, мы подписали план интеграции наших двух систем. Мы переносим предполагаемый запрет на 1 ноября, и ожидаем от наших коллег реализации согласованного плана действий", - сказала она.

13 сентября Мелано сообщила журналистам о том, что Россельхознадзор может с 1 октября ввести ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства. Она тогда отмечала, что сейчас казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции, и может представлять риск для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны.

При этом Мелано указывала, что казахстанская сторона без объяснения причин не соблюдает сроки реализации плана-графика интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Республики Казахстан и российской системы ФГИС "Ветис".

Как отметил ранее в среду глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, российское ведомство пока не планирует вводить тотальный запрет на продукцию животноводства из Казахстана.