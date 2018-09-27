Суд отказался привлечь Mail.ru и Rutube к иску телеканалов против "Яндекса"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг отказался привлечь Mail.ru и Rutube в качестве третьих лиц по искам телеканалов ТВ3 и "Супер" к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных на сервисе "Яндекс. Видео", передает корреспондент ТАСС.
О привлечении Mail.ru и Rutube на заседании 17 сентября просили представители "Яндекса", утверждая, что могут нарушить их права, блокируя ссылки на ресурсы по требованию суда. При этом сами Mail.ru и Rutube о привлечении к делу не просили. "Если указанные лица считают, что их интересы ущемлены, то они сами могут обратиться в суд с ходатайством о привлечении к делу на любой стадии", - пояснила судья.
Суд также отказался привлечь к делу по просьбе "Яндекса" владельцев ряда сайтов с пиратским видеоконтентом. Также было отклонено два заявления "Яндекса" об отмене обеспечительных мер до вынесения окончательного решения. Рассмотрев ходатайства сторон, суд отложил заседания по искам телеканалов "Супер" и ТВ3 на 7 ноября.
ООО "Парнас Медиа" (телеканал "Супер") и ООО "Телеканал ТВ3" просят суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей каждому в качестве компенсации за нарушение исключительного права.
Аналогичные иски к "Яндексу" подали ранее телеканалы ТНТ и 2x2.