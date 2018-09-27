МЭР: повышение пенсионного возраста положительно скажется на потребительском спросе

"В целом мы считаем, что это [повышение пенсионного возраста] скажется положительно на потребительском спросе, потому что средняя зарплата и по стране, и средняя зарплата пенсионера выше среднего размера пенсии. И, в принципе, Росстат делает разбивку, предоставляет данные по средней заработной плате по стране по возрастам, и там устойчивая тенденция последние 10 лет, что у людей старшего возраста в среднем зарплата выше, чем в среднем по стране", - сказала она.

Госдума рассмотрит в четверг на пленарном заседании в третьем чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, который, в том числе устанавливает поэтапное повышение пенсионного возраста. 26 сентября документ прошел второе чтение. Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию устанавливается на уровне 60 лет для женщин. Мужчины смогут выйти на пенсию с 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно.

Также сокращается общий стаж для досрочных пенсий: если в первом чтении он был 45 и 40 лет, то теперь 42 и 37.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от числа детей, которых женщина родила и воспитала, а также предоставляется возможность досрочно (на полгода раньше) выйти на пенсию тем, кто достигнет пенсионного возраста в 2019 и 2020 годах.

Ряд одобренных Госдумой предложений внесли депутаты и сенаторы от "Единой России". Так, сохранены действующие нормы для получения накопительной пенсии - она будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Предоставляется и возможность единовременной выплаты.