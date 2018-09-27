Минпромторг изучит предложения производителей телеком-оборудования по их поддержке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минпромторг изучит предложения отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, предложивших комплекс мер по наращиванию их доли на внутреннем рынке, сказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"В Минпромторг поступила информация о линейке оборудования альянса ТЕЛМИ (Т8 и его дочерние общества, "Элтекс" и НПФ "Микран" - прим. ТАСС.), о ситуации на отечественном рынке телекоммуникационного оборудования, существующих барьерах входа на рынок в условиях конкуренции с иностранными вендорами, а также представлен ряд актуальных предложений по поддержке отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, которые в настоящей момент прорабатываются в профильном подразделении Минпромторга России", - сказали в ведомстве.

В Минпромторге напомнили, что правительством уже оказываются меры господдержки отечественным производителям телеком-оборудования, в частности компаниям альянса ТЕЛМИ предоставляются субсидии на разработку перспективного оборудования. "Также разработаны меры поддержки регуляторного характера, предусматривающие преференции производителям отечественного оборудования при закупках для государственных и муниципальных нужд", - отметили в пресс- службе.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что альянс ТЕЛМИ обратился в Минпромторг с предложением принять меры к увеличению их доли на внутреннем рынке, которая сейчас не превышает 8%. Речь идет, в частности, о квотах на закупку российского оборудования не только государственными, но и коммерческими структурами, а также запрете иностранцам участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных предложений.

Сейчас, сообщила газета, 92-94% российского рынка телеком-оборудования занимают иностранные компании, из которых около 90% приходится на китайских производителей (Huawei, ZTE и др.) и около 10% - на западных (Juniper, Cisco, Nokia). Объем рынка в альянсе оценивают в 150 млрд рублей в год.