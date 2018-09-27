Эксперт: Маску в случае признания его виновным грозят штрафы, отставка и тюрьма

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Илону Маску в случае признания его виновным по иску федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США может грозить отстранение от руководства компанией Tesla, штрафы и даже тюремное заключение. Об этом сообщил в четверг телеканалу CNBC бывший председатель данной комиссии Харви Питт.

"Ему [Маску] может грозить ряд наказаний. На него могут наложить штраф, он может быть временно или совсем отстранен от исполнения обязанностей главного исполнительного лица или директора публичной компании", - отметил Питт. "Последний вариант, естественно, нанесет крайне жесткий удар по Tesla", - добавил он.

Экс-глава Комиссии по ценным бумагам и биржам рекомендовал не забывать, что исковое заявление влечет за собой "процедуру уголовного расследования". "Если уголовные обвинения действительно будут выдвинуты в отношении Маска, то он может быть лишен свободы и дополнительно оштрафован", - уточнил Питт.

Как сообщалось ранее, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг подала иск в суд на главу Tesla, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим скандальным заявлением в августе о якобы наличии достаточных средств для выкупа акций этой компании. "Твит Маска привел к скачку котировок акций Tesla на более 6% 7 августа и спровоцировал существенную дестабилизацию на фондовом рынке", - подчеркнула комиссия в опубликованном заявлении.

Разбирательство было начато после того, как Маск в августе написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу и добавил, что "финансирование обеспечено". Позднее предприниматель, доля которого в Tesla составляет около 20%, разъяснил, что инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа бизнесмен сообщил, что Tesla продолжит быть публичной, а он отказался от планов выкупа ее акций.

В настоящий момент Tesla остается публичной компанией открытого типа, ее акции торгуются на фондовом рынке и свободно покупаются. Превращение в частное предприятие закрытого типа позволяет не в обязательном порядке публиковать отчеты о финансовой деятельности и при желании скрывать источники поступления дополнительных средств.